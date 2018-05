Dénia y Els Poblets piden a la CHJ una solución para el Girona Agua estancada en el Girona. / LP Los técnicos de la Confederación proponen un acceso provisional a la zona obstruida para que las maquinas entren a desatascar el agua R. D. DÉNIA. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:40

Los alcaldes de Dénia, Vicent Grimalt, y Els Poblets, Salvador Sendra, mantuvieron ayer un encuentro en Valencia con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Mª Ángeles Ureña, y la responsable del Servicio Provincial de Costas, Rosa de Los Ríos, para pedir una solución a los problemas de salubridad que está provocando el estancamiento de aguas en la desembocadura del río Girona. Una situación causada por la acumulación de grava y posidonia.

Esta acumulación de material está provocando que el agua no fluya y quede finalmente estancada, produciendo la proliferación de insectos y malos olores. Una situación que denuncian, desde hace años, los vecinos que viven en las inmediaciones del río. Éstos aseguran que con la llegada del buen tiempo los fuertes olores se acrecientan, debido también a la aparición de peces muertos.

Hace tan solo una semana, volvieron a solicitar ayuda, tanto a la Confederación Hidrográfica, como a Costas y los Ayuntamientos de Dénia y Els Poblets. Aunque apuntaron que no habían recibido «ninguna respuesta de los dos primeros». Mientras que desde los consistorios, recordaron, les explicaron que no estaba en sus manos poder solucionar el problema «porque dicen que no tienen la potestad para poder hacerlo».

En el encuentro, las delegaciones de Dénia y Els Poblets explicaron a los técnicos de la Confederación la situación en la que se encuentra la zona. Comentaron que el Ayuntamiento de Dénia no puede actuar con su maquinaria desde la playa para resolver el problema: «la acumulación que tapona la salida de agua está 500 metros hacía el interior, en una zona que es de domino de la Confederación».

Por su parte, los técnicos propusieron la creación de un acceso provisional en la zona donde se produce la obstrucción para que las máquinas puedan actuar y desatascar la zona que está acumulando agua. Esta actuación, apuntaron, será provisional, por lo que la desembocadura se restaurará «para dejarla tal y como está a día de hoy» cuando finalice la actuación.

En el encuentro también participaron el concejal de Medio Ambiente de Dénia, Josep Crespo, el concejal de Playas de Els Poblets, Francisco José Pérez Ribot, así como los técnicos de las administraciones implicadas.