Dénia pide a la conselleria que corrija un error en las Normas Urbanísticas Transitorias y las divergencias respecto al PGE

Ciudadanos denuncia que no ha podido acceder a los informes que se han debatido en el pleno de esta mañana y considera que la comisión informativa previa «es nula»

El plazo de exposición pública de las Normas Urbanísticas Transitorias (NUT) elaboradas por la conselleria para Dénia finaliza mañana. Desde el consistorio dianense se han detectado un error y varias divergencias en ese documento respecto al Plan General Estructural (PGE) y por ello esta mañana ha aprobado en pleno remitir al gobierno autonómico los informes municipales con una petición para que se corrijan y subsanen esas discrepancias y solicitar que dé luz verde a las NUT.

La edil de Territorio, Maria Josep Ripoll, ha explicado que el error material se refiere a la edificabilidad en una zona, por lo que considera que “no habrá ningún problema para corregirlo”. En cuanto a las divergencias con el PGE, que estuvo expuesto hasta el pasado 28 de diciembre, la concejal señaló que se centran en la delimitación del suelo urbano y en el tratamiento de algunos aprovechamientos urbanísticos.

Ripoll ha calificado las NUT como “un parche para la rueda de recambio que supuso el RUT” y que llega cuando el PGE ya está muy avanzado, “por lo que es fácil comparar cuáles son las principales diferencias”.

El documento a trasladar a la conselleria ha salido adelante con el apoyo del equipo de gobierno (PSPV y Compromís) y los ediles de Podemos. PP y Gent de Dénia-Centre Unificat se han abstenido y Ciudadanos ha votado en contra. El líder de Cs, Sergio Benito, ha denunciado que desde que se convocó el viernes el pleno y la comisión informativa previa no había podido acceder a los informes que forman parte del expediente y, al no conocerlos, su formación no se podía pronunciar. Es más, Benito ha recalcado que para la formación naranja “la comisión informativa es nula” y todo lo que se derive de ella.