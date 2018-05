Cs Dénia pedirá a la Generalitat el desbloqueo urbanístico del municipio

El grupo Ciudadanos (Cs) de Dénia se reunirá con la Conselleria para exigir el desbloqueo urbanístico de Dénia ya que «la concejala de urbanismo aseguró no tener ninguna noticia sobre su tramitación». Según Cs, la capital de la comarca «parece sumirse en el caos de las obras, la estación imposible o los carteles sólo en valenciano y a pesar de la urgencia con la que se expusieron al público sendos documentos urbanísticos, cinco meses después no hay ninguna información oficial. Pese a todas las promesas no hay plan general, ni normas urbanísticas ni nada de nada».

Para el plan general quieren escuchar el diagnóstico de la Conselleria, asegurándose de que se incluirán además todas las protecciones ambientales del recién aprobado Pativel. «Todos los partidos admitimos el arbitraje de la Conselleria para resolver nuestras diferencias y es fundamental que resuelvan como ellos mejor entiendan, pero que resuelvan ya», apuntan. Para el portavoz de Cs, Sergio Benito, «todos estos acontecimientos son la consecuencia del colapso final del régimen de la prepotencia y la propaganda de PSPV - Compromís».