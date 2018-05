Dénia y Ondara estudian medidas para tener plazas de toros accesibles Imagen de archivo de un taller de empleo para rehabilitar la plaza de toros de Ondara . / LP La capital comarcal analizará un proyecto lanzado por un particular y José Ramiro avanza que quieren pedir una ayuda para la Joya Levantina R. GONZÁLEZ DÉNIA. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:00

Las reivindicaciones para hacer más accesibles las plazas de toros no han pasado desapercibidas para dos municipios de la comarca. Dénia y Ondara estudian medidas para facilitar la entrada a estos recintos a las personas con movilidad reducida.

En el caso de la capital de la Marina Alta, un particular preparó años atrás un proyecto para la plaza que se instala en la zona portuaria para los festejos de los bous a la mar que se celebran en julio con motivo de la Festa Major. Esa propuesta la presentó al consistorio en varias ocasiones, pero siempre fue rechazada. Ahora que Elisabet Álvarez ha puesto en marcha una campaña para conseguir que su madre, Rossa Bertomeu, pueda disfrutar de nuevo de su pasión por los actos taurinos pese a ir en silla de ruedas, este hombre ha vuelto ha presentar su proyecto.

La concejal de Bienestar Social de Dénia, Cristina Morera, y el edil de Fiestas, Óscar Mengual, tienen previsto reunirse con él en junio para analizar esa propuesta. Morera apuntó ayer que les han comentado que no se trata de una actuación costosa, aunque todavía desconoce las características del diseño.

La edil señaló que van a examinar la petición, ver si es viable y qué tipos de informes requiere. Según remarcó, el hacer más accesible el recinto taurino permitiría a los vecinos que van en silla de ruedas, como Rossa, y a los turistas con movilidad reducida se veranean en la ciudad poder entrar a ver los bous a la mar, que son Fiesta de Interés Turístico Nacional. También los alumnos del Raquel Payá tendrían la oportunidad de acercarse a disfrutar de los toros de forma más segura, añadió Morera.

Por su parte, el alcalde de Ondara, José Ramiro, reconoció que el problema de accesibilidad que presenta la Joya Levantina es un aspecto que tienen pendiente de resolver y que están trabajando ya que esta emblemática infraestructura no solo alberga actos taurinos, sino numerosas propuestas festivas y culturales. En ese sentido, el primer edil adelantó que el consistorio va a solicitar a la Generalitat Valenciana una subvención para la rehabilitación de edificios públicos municipales. La intención del ejecutivo es obtener la ayuda de la conselleria para hacer accesibles tanto la plaza de toros como el trinquet.

Respecto a las obras de restauración de la Joya Levantina que se acometieron años atrás, Elisabet Álvarez y Rossa Bertomeu habían comentado el lunes que era una pena que no se hubieran realizado teniendo en cuenta a las personas con movilidad reducida. Sobre esta cuestión, Ramiro incidió en que se hizo antes de esta legislatura y que estaba planteada con un carácter más estético y no mirando su funcionalidad, como prueba que zonas como los corrales no se tocaran. Sin embargo, la intención es paliar esa deficiencia con la subvención que van a pedir.

Cabe recordar que Ondara ha obtenido 199.830 euros del Servef para la realización de un taller de empleo en el que durante un año diez personas adecuarán esta instalación, en concreto repondrán el abrevadero y burladeros, acondicionarán los corrales y limpiarán la fachada y museo taurino.