Dénia, Oliva y Gandia escenifican el férreo pacto para seguir luchando por el tren hasta la Marina David González, Vicent Grimalt, Rafa Carrió y Diana Morant muestran la unión de las tres ciudades para que el tren llegue a Dénia. / R. G. Aseguran que no tiene que concluir la fase de Cercanías entre los municipios de la Safor para continuar con la segunda parte, ya que se puede hacer en paralelo R. GONZÁLEZ DÉNIA. Miércoles, 20 diciembre 2017, 23:59

Oliva y Gandia no piensan apearse de la reivindicación del tren tras haber conseguido la ampliación de la línea de Cercanías C1 que conectará ambas ciudades. Sus alcaldes, David González y Diana Morant, escenificaron ayer en Dénia junto al primer edil de la capital de la Marina Alta, Vicent Grimalt, el sólido pacto que mantienen para luchar por conseguir el enlace ferroviario que conecte esta comarca con la Safor. «La próxima parada ha de ser Dénia», afirmó con rotundidad Morant.

La voluntad que trasladaron los tres fue clara, no cejarán en sus reivindicaciones hasta que la conexión sea una realidad. La munícipe gandiense recalcó que después de haber logrado que el Ministerio de Fomento incluya toda la fase 1 en el plan de cercanía, con un presupuesto de algo más de 120,5 millones para la prolongación hasta Oliva, se han marcado dos retos primordiales. Uno de ellos es hacer que se cumpla el compromiso anunciado el lunes por el ministro y que el proyecto no se quede solo en el papel. El otro se centra en recordar al Gobierno que el objetivo final no era ampliar el trazado viario hasta ese punto, sino hasta Dénia.

En ese sentido, Morant hizo hincapié en que continuarán reclamando la «infraestructura completa» y recordó que la conselleria tiempo atrás ya remarcó que el tramo Gandia-Dénia era una prioridad porque son dos zonas que están aislada y que es necesaria esa conexión como elemento vertebrador del territorio.

En todos estos aspectos también coincidió el alcalde de Oliva. David González subrayó la carga simbólica que tenía el acto de ayer ya que demostraba que «no se nos ha olvidado Dénia» puesto que el logro conseguido esta semana era un «éxito parcial». Por ello, le aseguró a Grimalt que al igual que la Marina Alta, sus consistorios, empresarios y la sociedad civil estuvieron respaldándoles el pasado sábado en la concentración de Oliva, ellos piensan seguir dando todo su apoyo a la reivindicación para que el tren conecte ambas comarcas.

Asimismo, señaló que no es necesario es concluya la fase administrativa de la prolongación entre Gandia y Oliva para que continuar adelante con la fase del Tren de la Costa que contempla el trazado hasta la capital de la Marina Alta. Al respecto, apuntó que «nuestra lucha es que se tramite en paralelo».

El resto de munícipes coincidieron en este punto con González. Según resaltó Vicent Grimalt, no pueden quedarse de brazos cruzados a esperar que se realice la primera fase. En su opinión, es necesario seguir presionando para que salga adelante la prolongación del tren hasta Dénia.

Respecto a plazos para que se pueda cumplir ese objetivo, el primer edil dianense reconoció que lo debe marcar el ministerio y que, tras 44 años de espera, le gustarían que se hiciese realidad cuanto antes mejor. Además, incidió en que para que el largamente reivindicado tren llegue a la Marina Alta primero tiene hacerse el tramo hasta Oliva, lo que ya supone un avance.

Otra opinión compartida por los primeros ediles fue el trabajo realizado por el gobierno valenciano para conseguir que en Madrid se escuche su voz y la de los vecinos de ambas comarcas. Una labor que, según insistieron, ha permitido que Fomento pasar de defender que el trazado no era viable a lograr un primer objetivo, la prolongación del cercanías desde Gandia a Oliva.

Los alcaldes de estas dos últimas ciudades aprovecharon el encuentro para loar al munícipe dianense. De Vicent Grimalt remarcaron su «altura política» por haber aplaudido el anuncio del ministro de incluir finalmente la prolongación del cercanías pese a quedar fuera la segunda fase, que afecta a Dénia.