Dénia marca la innovación en el juguete Manolo y Toni Noguera, director comercial y director de Operaciones de ToyBags, con las mochilas juguete interactivas. / B. Ortolà Los hermanos Noguera han conseguido afianzar en España su proyecto comercial y buscan expandirlo a Europa y Estados Unidos La empresa Toybags conquista el mercado con sus nuevas mochilas que graban y reproducen la voz B. ORTOLÀ DÉNIA. Martes, 2 enero 2018, 23:55

«En esta vida, si no arriesgas no ganas y si no te ilusionas con lo que haces, quédate en casa». Esta es la máxima que han utilizado los hermanos Noguera, Manolo y Toni, propietarios de la empresa Toybags para revolucionar el mercado de las mochilas para niños.

Su éxito reside en la mezcla de dos sectores, el de las mochilas y el de los juguetes que, a priori, no tienen más relación que su nexo en común, los niños. De esta fusión, Manolo y Toni han conseguido sacar un producto innovador y diferente. Se trata de una 'mochila-juguete' que interactúa con los niños. ¿Cómo? Están equipados con sus personajes de dibujos animados preferidos, quienes hablan, hacen ruidos y luces, e incluso graban la voz.

A simple vista parece fácil, pero se trata de un sofisticado trabajo en el que los Noguera han dedicado años para conseguir los resultados deseados. La idea surgió, explican, tras un duro golpe empresarial. La crisis económica obligó a la empresa internacional Cesar a cerrar sus filiales en Europa, una de ellas era la juguetera Josmar, de la familia de los empresarios. A pesar del duro varapalo, los hermanos se repusieron, y se replantearon sus objetivos. Finalmente decidieron probar suerte con la marca Toybags, que habían registrado en 2002 y que se dedicaba a la fabricación de mochilas tradicionales.

Aunque una parte de la empresa se seguía con la fabricación de mochilas convencionales, y todavía siguen haciéndolo, Manolo y Toni tenían claro que debían diseñar algo diferente para dar el salto. Aprovecharon su experiencia en el mundo de los juguetes y decidieron aplicarla a Toybags, «la marca ya nos lo dejaba claro, 'juguete-mochila', había que hacerla realidad. Empezamos a hacer pruebas, ponerles luz, intentar que hablasen, etc. Buscábamos algo diferente, único y atractivo», comentan.

Su andadura se inició instalando luces y sonidos a estas mochilas, con personajes animados conocidos. Una apuesta difícil. Primero porque los dos sectores eran reacios a unir fuerzas, «el fabricante de juguetes sólo quiere hacer juguetes, y el fabricante de mochilas sólo quiere hacer mochilas». El segundo escollo eran las licencias. En este sector, como en cualquier otro, no son baratas, pero ellos lo tenían claro: «sólo nosotros teníamos esta tecnología, algo nuevo, era cuestión de venderles el producto, había que transmitir la ilusión que teníamos con nuestros diseños, al final, no todo son los datos económicos».

Así lo hicieron y consiguieron las licencias de la Patrulla Canina y Disney para confeccionar sus primeros modelos interactivos con los que consiguieron poner cerca de 7.000 mochilas con luces y sonidos en los puntos de venta».

Pero en el mundo de los negocios uno no se puede quedar en los laureles, hay que innovar constantemente. Conscientes de ellos, los Noguera han seguido evolucionando sus productos. Con su último modelo han dado una vuelta de tuerca más. Los personajes son ahora en 3D, y además de las luces y los sonidos, hablan gesticulando la boca e interacturan con los niños, que pueden grabar sus voces.

Con su estilo innovador, de nuevo se han metido a los más pequeños en el bolsillo y han vuelto ha situarse como la empresa referente del mercado. Los nuevos modelos arrasaron en la última edición del Juguete Estrella, organizada por la Asociación Española de Juguetes y Fabricantes: «todos querían ver y probar nuestras mochilas, allí nos dimos cuenta de que el producto iba a triunfar». Atrás han quedado sus primeros pasos en el pequeño despacho en el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Dénia. Actualmente trabajan con la adquisición de otras licencias, la última, los famosos 'Hatchimals'. La empresa estudia el mercado para conseguir las mejores licencias, «tienen picos, hay que conocer los personajes y cuales son los que mejor funcionan en cada momento, no es tarea fácil porque hay muchos cambios».

También están trabajando en la internacionalización de la marca. Ya han abierto mercado en algunos países de Europa como Italia o Inglaterra. Pero su deseo es llegar a Sudamérica y Estados Unidos, «podemos extrapolar nuestro producto a personajes que estén de moda en esos países». Las posibilidades son infinitas.

Barajan además ampliar la plantilla, que en la actualidad está formada por seis personas incluidos ellos: «ya tenemos una estructura que funciona bien, ahora tenemos que intentar aumentar y la única forma de hacerlo es innovar, es lo que se nos da bien lo hemos mamado toda la vida de nuestro padre».