El Dénia se juega su presencia en la promoción de ascenso en Benidorm Cristian marcando al delantero del Benidorm Nicolay en el choque disputado en Dénia. / J. zamora Pese a que el empate les sirve, los groguets saldrán dispuestos a sumar un triunfo que les permita buscar el regreso a Tercera División JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 19 mayo 2018, 00:28

Las espadas están en todo lo alto en la última jornada de liga en el grupo III de Preferente. Tres equipos lucharán por conseguir una plaza que les permita jugar la promoción de ascenso. El equipo que mejor lo tiene es el Dénia, al que le vale la victoria y también el empate en Benidorm. El Benigànim tiene que ganar y esperar que los groguets pierdan, mientras que el Alginet necesita que pierdan tanto Dénia como Benigànim.

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha unificado horarios y todos los partidos donde se juegan cosas se van a disputar a las 18 horas.

Los groguets se medirán en el campo Guillermo Amor a Fundación Benidorm CD, un conjunto que no se juega absolutamente nada y que ocupa la octava plaza, que no puede perder aunque caiga frente al equipo de la Marina Alta. Durante la semana, la plantilla grogueta ha trabajado con mucha intensidad, sus jugadores saben que estar o no en la promoción de ascenso depende exclusivamente de ellos. Los técnicos han incidido sobre todo en las jugadas a balón parado, ya que son vitales en esta categoría cuando los partidos se atascan.

Los jugadores, tras el triunfo de la pasada semana ante la UD Benigànim tienen la moral por las nubes. Son cautos y no quieren lanzar las campanas al vuelo pero tienen la confianza absoluta de que van a ganar este encuentro.

El entrenador, Juan Carlos Signes, tiene la experiencia suficiente como para saber que cualquier planteamiento en busca del empate, que les vale, sería muy peligroso. Normalmente cuando un equipo sale con ese objetivo se lleva el disgusto de perder, así que las instrucciones son claras, hay que salir a ganar.

Los dianenses dieron una gran imagen la pasada jornada, es por ello que no se esperan que hayan demasiados cambios en el once inicial, teniendo en cuenta que se pierden el partido César, por lesión, y Cristian, por sanción. La baja del central será cubierta por Álex Gayá, pasando Ferrán al centro junto a Keko. Otro de los cambios que podría ser la entrada de Renzo en la línea medular, ocupando el puesto de Jordi, siempre y cuando el técnico dianense apueste por un equipo más ofensivo.

En el enfrentamiento de la primera vuelta el Dénia venció por 4 a 0 en un partido donde los de Juan Carlos Signes fueron muy superiores a su rival. En ese choque Jordi no estuvo por sanción y el jugar de forma tan ofensiva le vino muy bien al equipo.

Se espera que el equipo no esté solo en el campo Guillermo Amor, ya que un buen número de aficionados viajará hasta la capital de la Marina Baixa. Es un desplazamiento muy cómodo y todos quieren estar junto a los jugadores para intentar llevarles en volandas hacia la promoción de ascenso.

Por otro lado, el Jávea se despide de su afición jugando mañana, a las 18 horas, frente al Tous, este choque estará dirigido por el colegiado, Serna Valero. Se trata de un encuentro de puro trámite donde el mayor aliciente que tendrán los jugadores rojiblancos será brindar una victoria a su afición. Dejar con buen sabor de boca es la consigna que el entrenador, Antonio Villaescusa, ha dado a sus hombres. Rafa del Castillo, por sanción, se perderá el último partido de la temporada.