Dénia inicia la lucha contra el olor de orines de perro en las calles Dan botellas de Brisa de la Marineta y Rosada del Montgó en la ciudad, La Xara y Jesús Pobre para que los amos de canes echen agua cada vez que su mascota miccione R. GONZÁLEZ DÉNIA. Sábado, 28 octubre 2017, 01:00

Las quejas vecinales por los malos olores en la calle provocados por los orines de perro han llevado a Dénia a poner en marcha un campaña para concienciar a los dueños de canes de que no solo debe recoger la defecaciones de su mascota, sino que también tienen que echar agua cuando miccionen. Para conseguir que tanto la ciudad como las Eatim de La Xara y Jesús Pobre huelan a lo que deben oler, la Concejalía de Seguridad Ciudadana está regalando desde ayer unas peculiares botellas.

Bajo los nombre de 'Brisa de la Marineta' y 'Rosada del Montgó', las botellas servirán para que los dueños de los animales las llenen de agua y cuando saquen a sus perros a pasear le tiren un poco al lugar donde orine la masca. El concejal de Seguridad, Javier Scotto, explicó ayer que se trata de una particular 'eau de toilette' en la que la esencia principal serán el civismo, la educación y el cariño por la ciudad. Con este simple acto de baldear la zona se conseguirá hacer frente a los malos olores que genera.

Para conseguir una Dénia más «limpia, amable y acogedora», se van a repartir las 2.000 botellas que se han preparado entre los vecinos de la ciudad y de las dos entidades locales menores.

Medio centenar de comercios se han sumado a esta iniciativa y entregarán estos recipientes. La intención es, según Scotto, que esa cifra se amplíe y más negocios se adhieran a la campaña.

En la presentación de esta propuesta, dos comerciantes de la ciudad aprovecharon para recalcar que muchos dueños de perros no son conscientes del daño que provocan los orines de sus animales. Por eso subrayaron que si esas personas limpian en sus casas también deberían hacer ese simple gesto y echar agua cuando sacan al can a la calle, ya que el animal no puede hacerlo.