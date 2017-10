El Dénia Futsal recibe un duro varapalo del Manresa FS El conjunto del Dénia Futsal en un partido de la temporada. / J. Z. El conjunto dianense encaja 13 goles en un encuentro en el que tuvo que jugar más de media parte con Pablo Tarín como portero-jugador JAVIER ZAMORA DÉNIA. Miércoles, 25 octubre 2017, 00:42

El Dénia Futsal cayó de forma clara ante un potente rival como es el Manresa FS, por 13 a 2. Resultado abultado que por lucha y entrega no merecieron los dianenses.

El choque que se disputó en el pabellón 'El Pujolet' tuvo poca historia ya que los catalanes tomaron el mando del encuentro desde el principio. Los locales salieron presionando mucho a los visitantes.

El primer aviso llegó con un tiro a la madera de Oussama al poco de empezar el encuentro. Con apenas tres minutos de juego, el mismo jugador inauguró el marcador tras regatear a Roque.

Un minuto después fue Corvo quien marcó el segundo tras un robo de balón en el centro del campo. Los locales jugaban a placer ante un Dénia Futsal que no encontró la forma de frenar a los manresanos. En el minuto 7 Marc Fernández anotó el 3 a 0 después de una buena jugada colectiva.

En el minuto 10, David Muñoz, marcó el 4 a 0 después de una buena jugada por banda. Tras este tanto, Bermejillo puso en pista a Agustín Coel, el argentino debutó con el conjunto groguet.

Poco después llegó la gran oportunidad para los visitantes cuando Oussama vio dos cartulinas amarillas de forma consecutiva y dejó a su equipo en inferioridad numérica. Pero la tarde era de los dianenses, que no supieron aprovechar esa superioridad. A los pocos segundos Roque también vio la segunda amarilla e igualó la contienda sobre el campo. La expulsión del único portero dianense trajó la hecatombe para los de la Marina Alta. César no viajó y al no tener portero suplente tuvo que ser Pablo Tarín quien tuvo que jugar como portero-jugador.

El 5 a 0 llegó poco antes del descanso con un tanto de Lavado que aprovechó un rechace de un anterior disparo de Said. Con este marcador se llegó al descans.

En la segunda mitad pocas cosas cambiaron, a los tres minutos Marc Fernández puso el 6 a 0, tras una par de buenas intervenciones del meta local. Dos minutos más tarde, Corvo marcó el 7 a 0. Con el paso de los minutos los dianenses trataron de controlar más el juego de ataque con posesiones más largas de balón. Fruto de ese dominio llegó el su primer tanto que materializó Curro. En el ecuador del segundo periodo llegó el 8 a 1también obra de Corvo que estuvo muy acertado de cara a la portería rival. Suyo fue el 9 a 1 y en plena euforia local, llegaron los tantos de David Muñoz y Gordillo.

En la recta final del choque, Edu Romany pusó el 11 a 2 y pos después llegaron los tantos de Corvo y Lavado que dejaron el definitivo 13 a 2.

Tras esta derrota es el momento de reflexionar, no por la derrota, ya que era complicado sacar algo positivo de esta pista dada la enorme calidad del rival sino por que no resulta serio que en una categoría como Segunda División 'B' se tenga solo dos porteros en plantilla. Tras la baja del tercer portero Aldair, no se ha incorporado a ningún cancerbero más y la imagen que se ha dado en Manresa no fue la más seria. De hecho la directiva se ha puesto manos a la obra para contratar a otro cancerbero y evitar que la situación vivida en tierras catalanas se vuelva a repetir.

El equipo ya trabaja de cara a su próximo compromiso que será ante el Castelldefells, equipo mucho más asequible para el Dénia Futsal. Este duelo se jugará este sábado en el pabellón municipal de Dénia a las 18 horas.