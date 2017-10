Dénia expone al público el Plan General Estructural del 23 de octubre al 28 de diciembre Pleno celebrado esta mañana en Dénia / RG El pleno da luz verde a este plazo con el respaldo del equipo de gobierno y Podemos y la abstención de PP, GD-CU y Ciudadanos R. GONZÁLEZ Jueves, 19 octubre 2017, 11:08

El pleno de Dénia ha dado luz verde esta mañana a la exposición del Plan General Estructural (PGE) de la ciudad. A partir del próximo lunes 23, los vecinos y colectivos interesados podrán acceder al documento, estudiarlo y presentar alegaciones durante un periodo de 45 días hábiles, por lo que el plazo concluirá el 28 de diciembre.

La propuesta, debatida en sesión extraordinaria, ha contado con el respaldo del equipo de gobierno (PSPV y Compromís) y de los dos ediles no adscritos de Podemos. Por su parte, el Partido Popular, Gent de Dénia-Centre Unificat y Ciudadanos se han abstenido en la votación. Durante el debate, se ha rechazado la petición de la formación naranja de ampliar el periodo hasta los 90 días al considerar “insuficiente” el que se ha marcado. Los argumentos de la concejal de Territorio, Maria Josep Ripoll, para no aceptar esta solicitud es que se trata de días hábiles, por lo que se superan los dos meses reales, que el documento es estructural y no pormenorizado, para el que se dará más tiempo, y que ya ha habido con anterioridad una fase participativa de talleres.

El portavoz de Cs, Sergio Benito ha lamentado que el ejecutivo dianense no se haya movido “ni un milímetro de sus intenciones”. Además, ha preguntado si el PGE era “viable económicamente” y ha criticado que se haya “inventado las rondas sumergibles”.

Desde el PP, Maria Mut, ha lanzado un par de cuestiones sobre el futuro planeamiento de Dénia. Una era sobre la ausencia de firmas de un redactor del PGE en el documento y la otra se centró en si los informes sectoriales eran los mismo del pleno de mayo de 2015 o unos nuevos.

Por su parte, la líder de GD-CU, Pepa Font ha apuntado que el documento es “sustancialmente mejorable” y que trabajarán en las alegaciones que su coalición presentará.

Ripoll ha contestado que se han atendido las consideraciones de la participación pública de los talleres y los informes sectoriales y que hay “margen para mejorar la propuesta” con las aportaciones de este fase de exposición. A lo que el alcalde, Vicent Grimalt, ha añadido que si los informes de las administraciones son negativos, el Plan General Estructural no se aprobará hasta que se rectifique, y animó a la ciudadanía a acudir a ver el documento y hacer sus aportaciones.

Déficit de 350.000 euros en la tasa de basura

Por otro lado, en el pleno extraordinario de esta mañana, la Corporación ha aprobado una serie de modificaciones de las ordenanzas fiscales con el apoyo del ejecutivo, Podemos y GD-CU, mientras que Cs se ha abstenido y los populares han votado en contra. En el caso del nuevo detallado de la tasa de la basura, el concejal de Hacienda, Paco Roselló, ha recalcado que no supone ningún aumento, sino que se especifica la parte del dinero del recibo que va a la recogida de residuos y la que va destinada al tratamiento. Además, ha reconocido que “el déficit de la tasa es de unos 350.000 euros”.

También ha salido adelante la rebaja del tipo impositivo del IBI urbano, que pasa del 1% al 0,95%, y la reducción en la tarjeta de estacionamiento para los vecinos de Les Roques, ya que si bien el coste de su expedición se mantiene en 14 euros, las renovaciones anuales bajan a la mitad, a 7 euros.