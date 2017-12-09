DÉNIA ECHA EL CIERRE MAÑANA A LA SEMANA DEDICADA AL ARROZ A BANDA

J. IGLESIAS. TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO DE DEGUSTAR EL ARROZ A BANDA QUE HIZO MUNDIALMENTE CONOCIDA LA GASTRONOMÍA DE LA CIUDAD DE DÉNIA CON SU CONCURSO INTERNACIONAL. MAÑANA DOMINGO FINALIZA LA V SEMANA GASTRONÓMICA 'ARRÒS A BANDA, A BANDA DE L'ARRÒS' EN LA QUE PARTICIPAN 19 RESTAURANTES DE LA CIUDAD Y UNO INVITADO DE LA POBLACIÓN VECINA DE XÀBIA, LA RENDA UBICADO EN ADUANAS DEL MAR.
ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA Y LA ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE LA MARINA ALTA, AEHTMA, CON ESTA INICIATIVA SE PRETENDE CONTINUAR CON LAS TRADICIONES CULINARIAS Y RECUPERAR LA RECETA ORIGINAL QUE SE PREPARABA ANTAÑO.
UNA FÓRMULA QUE, SEGÚN LA ORGANIZACIÓN, CONSERVA SU ESENCIA DE PLATO DE PESCADORES Y QUE CONTINÚA RECORDANDO CÓMO LOS PROFESIONALES DE LA MAR ELABORABAN ESTE PLATO EN SUS BARCAS CON EL PESCADO SOBRANTE, SIRVIÉNDOLO, JUNTO AL ARROZ QUE SE PONÍA APARTE O 'A BANDA', DE AHÍ EL NOMBRE.
DÉNIA, COMO CIUDAD CREATIVA DE LA GASTRONOMÍA DE LA UNESCO, ES MUNDIALMENTE RECONOCIDA POR SU CALIDAD CULINARIA, Y LOS AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS TRABAJAN POR UNA GASTRONOMÍA SOSTENIBLE, DONDE SE CONSERVA LA TRADICIÓN Y SE UNE A LA INNOVACIÓN. EL ARROZ A BANDA, ES UNO DE LOS ICONOS DE LA COCINA DIANENSE Y FORMA PARTE DE SU SELLO DE IDENTIDAD. LA RECETA QUE LES OFRECEN AHORA LOS RESTAURADORES MANTIENE LA TRADICIÓN EN TODA SU MAGNITUD, CON EL OBJETIVO QUE, AL DEGUSTARLA, SE PUEDA SENTIR TODA SU ESENCIA, TODA LA ENERGÍA QUE UNE MAR Y TIERRA, PESCADO Y ARROZ.
LOS MENÚS PREPARADOS POR LOS 20 RESTAURANTES COMIENZAN CON UNOS ENTRANTES QUE COMBINAN TRADICIÓN Y VANGUARDIA, PARA LLEGAR AL MOMENTO PRINCIPAL, LA DEGUSTACIÓN DEL 'ARROZ A BANDA' Y ACABAR CON POSTRES QUE LE DAN EL TOQUE DULCE AL MOMENTO. TODO ELLO REGADO CON VINOS DE LA TIERRA EN UN ENTORNO ÚNICO COMO ES LA CIUDAD DE DÉNIA.
LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES SON AGUA DE MAR, BALANDROS, BENITO, BOCAFÍ, BONA PLATJA, CA CHEMA, CA PEPA TERESA, EL MARINO, EL RASET, EL REDOLI, EL SENYORET, EL TRESMALL, ESTANYÓ, L'IDONI, LA SENIA, MEDITERRÁSIAN, OCTAVIO'S, PONT SEC, PUNTA NEGRA Y LA RENDA (XÀBIA). PARA PODER DEGUSTAR ESTOS MENÚS ES NECESARIA LA RESERVA PREVIA EN LOS RESTAURANTES QUE PUEDES ENCONTRARLOS EN LA PÁGINA DIGITAL DE TURISMO DE DÉNIA.
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