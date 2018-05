El PP de Dénia denuncia la falta de planificación en las obras María Mut e Isabel Gallego con el técnico que redactó varios de los proyectos. / R. G. Los socialistas reclaman 33 millones de euros más para la comarca en los Presupuestos Generales del Estado, de ellos 7,5 para el Tren de la Costa R. GONZÁLEZ DÉNIA. Martes, 8 mayo 2018, 00:44

Populares y socialistas coincidieron ayer en convocar a la presenta para criticar al otro partido. En el caso del PP de Dénia, su líder y candidata a las próximas elecciones, María Mut, denunció la falta de planificación del gobierno local a la hora de ejecutar las obras de los proyectos del antiguo Plan Confianza.

Mut arremetió contra el ejecutivo por inicia buena parte de las actuaciones al mismo tiempo, de manera que afecten a la ciudad en verano. La líder popular recordó que cuando su partido gobernaba e hizo los proyectos ya preparó un calendario en el que julio, agosto y septiembre quedaban libres o había algún pequeño remate o en lugares donde «no se molestaba al tráfico porque Dénia es un municipio turístico».

En ese sentido, remarcó que la ciudad vive del turismo y no solo de la hostelería y que su partido siempre apostó por facilitar al vecino y al turista la circulación en verano. Además, subrayó el caos del puente de mayo y el que se produjo el pasado fin de semana con la Feria del Stock en la calle Marqués de Campo y varias calles cerradas o sin zona de aparcamiento por las obras. Según Mut, eso ofrece una mala imagen y los turistas no solo no regresarán sino que «les van a decir a sus amigos que no vengan».

De los trabajos en la calle Colón lamentó que están «casi paralizados».

Por su parte, el PSPV-PSOE presentó las enmiendas para reivindicar más financiación para la comarca en los Presupuestos Generales del Estado. El diputado Herick Campos explicó que su partido reclamará 33 millones más para la Marina Alta para «acabar con su aislamiento por ferrocarril y por carretera», de los que 7,5 millones los pedirán para el Tren de la Costa.

Otra enmienda se centra en que el Gobierno destine tres millones para bonificaciones para el tramo Ondara-Oliva de la AP-7 mientras acaba la concesión. Asimismo, solicitan 15 millones para la variante de Benissa de forma que se pueda avanzar un año en los trabajos y que se incluyan dos millones para la comisaría de Dénia. Además, pide dos millones para el acceso a Pego por la N-332 y 200.00 euros para proyectos en la fachada litoral y 600.000 para encauzamiento del río Gorgos.