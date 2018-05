Dénia deja a los niños de 3 a 12 años sin la Escuela de Verano 'Vacances per a totes i tots' Miembros del equipo de gobierno de Dénia durante una de las sesiones plenarias. / R. González La falta de previsión del gobierno de PSPV y Compromís para licitar este servicio, tras la modificación de la ley de Contratación, obliga eliminarlo este año B. O/R. D. DÉNIA. Miércoles, 16 mayo 2018, 00:16

Los padres y madres que viven en Dénia sin vacaciones en periodo estival no podrán recurrir a la Escuela de Verano 'Vacances per a totes i tots' para dejar a sus hijos entretenidos mientras ellos están en el trabajo. Este duro varapalo a la conciliación laboral se ha dado a conocer a los dianenses ahora, a pesar de que el ejecutivo, según reconoció el edil de Contratación, Paco Roselló, se sabía desde noviembre de 2017 que las condiciones para ofertar este servicio habían cambiado. Aunque fue en marzo de este año cuando se aprobó definitivamente la ley de Contratos del Sector Público.

Según explicó la concejal de Bienestar Social, Cristina Morera, con este cambio se reduce de 18.000 euros a 15.000 euros la cifra por la que se cataloga como un contrato mayor. Antes de esta aprobación, el consistorio dianense se encargaba de gestionar la oferta de la Escuela de Verano, ya que «estábamos autorizados a escoger nosotros mismos la mejor opción, porque la cifra por la que se ofertaba era mayor que 15.000 euros e inferior a los 18.000 euros», señaló Morera.

Pero ahora, explicó, al rebajar la cifra, el presupuesto del servicio supera el límite permitido por lo que se considera un contrato mayor. Según la responsable de Bienestar Social, eso obliga al ejecutivo a iniciar un expediente administrativo con su correspondiente pliego de condiciones y sacarlo a licitación. Lo que suponía, según Morera, mucho más trabajo burocrático y «no teníamos tiempo para poder hacerlo correctamente, por lo que hemos optado por no ofrecer este año el servicio».

Se hará una lista de actividades públicas y privadas de la ciudad para que los padres elijan

Una decisión que ha causado malestar entre muchos padres de la ciudad porque «ahora no sabemos con quién podrán quedarse los niños mientras nosotros no estamos en casa».

Como solución para este año ante esta falta de previsión del ejecutivo, desde el departamento de Bienestar Social se ha decidido recopilar una lista de actividades que se ofrecen tanto en espacios públicos como en privados «para que los padres cuenten con todas las alternativas que se ofrecen en la ciudad de Dénia durante los meses de verano». Además, la edil remarcó que ya están trabajando para volver a ofrecer el próximo año los servicios de esta escuela veraniega, pues «esto tan solo es un parón de una temporada, en 2019 volverá y con mejores condiciones», subrayó Morera.

Uno de los inconvenientes que deberán solucionar para futuras ediciones, indicó la edil, será el del número de inscripciones, pues en los últimos años, los padres mostraron su descontento «porque no había suficientes plazas y éstas se terminaban rápidamente». De hecho la oferta en la edición de 2016, que se desarrolló en el colegio Montgó, llegaba hasta las cien plazas, mientras que en el verano pasado, que tuvo lugar en el colegio Pou de la Muntanya, descendió el número hasta 90.

Llama la atención que este programa impulsado por el gobierno progresista de PSPV-Bloc en la legislatura de 2003-2007, con la socialista Paqui Viciano al frente, no se celebre este año por la falta de previsión del actual gobierno, también liderado por socialistas y valencianistas. De hecho, la iniciativa 'Vacances per a totes i tots' la impulsó la edil del PSPV, Vicenta Bixquert, que se vio obligada a dimitir en 2014 por el caso 'Llunàtics' para no entorpecer la imagen del partido. Los socialistas decidieron continuar con un programa similar en los veranos que ya ofrecía el anterior gobierno popular, aunque reforzaron las plazas y ampliaron el servicio en vacaciones de Navidad y Pascua. En aquella época el número de plazas rondaba las 40.

El posterior gobierno popular siguió con la iniciativa pero decidió reducir el servicio al verano: «coincidió con la época de crisis económica», explicó ayer la entonces edil responsable del área, la popular Pepa Sivera.