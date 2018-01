El CD Dénia convoca a sus socios a una asamblea extraordinaria

La junta directiva del CD Dénia, que preside Gema Estrela, ha convocado a su masa social a una asamblea extraordinaria para el próximo miércoles día 24 de enero.

La primera citación para los socios es a las 19 horas en la Casa de la Paraula de la estación Marítima de Baleària. La segunda y última convocatoria es a las 19.30 horas.

No cabe duda alguna que el punto con más interés es el que tratará el futuro más inmediato de la sección de fútbol sala. Aunque parece que votar la continuidad o no de la misma, es algo que llegará muy tarde.

Todo apunta a que el equipo dianense no se va a presentar a jugar su partido el próximo 20 de enero, a la localidad de Linyola.

Si esto se produce, automáticamente el equipo será descalificado y retirado de la competición por el Comité Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, con lo cual no tiene sentido que en una asamblea de socios se vote la continuidad o no de la sección, a no ser que se quiera planificar el próximo año.

El orden del día de la asamblea contiene otros puntos a debatir como la situación deportiva del primer equipo y los juveniles o la actualización de los Estatutos del CD Dénia y finalmente ruegos y preguntas.