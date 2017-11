El Dénia no consigue pasar del empate ante el Contestano El Dénia volcado sobre la portería del Contestano. / J. Zamora Tras ponerse por delante, los groguets bajaron la intensidad y eso lo aprovechó un rival que jugó defensivamente bien para lograr un punto JAVIER ZAMORA DÉNIA. Martes, 7 noviembre 2017, 00:09

El Club Deportivo Dénia no tuvo su mejor tarde ante el CD Contestano. Le faltó fortuna ,y sobre todo, ser más resolutivo en ataque. Esto le costó un punto en casa ya que el choque concluyó con empate a uno en el marcador.

El conjunto visitante tuvo claro que para puntuar en el campo Diego Mena había que defender con orden y buscar alguna jugada a la contra para sorprender a su rival. El guión marcado por el técnico del Contestano no le pudo salir mejor. Defendieron con orden, juntaron sus líneas y esperaron a que los groguets se desesperasen en su juego y cometiesen errores.

El choque estuvo dominado por el conjunto local, que fue de más a menos. Al iniciarse el encuentro, los hombres que dirige Juan Carlos Signes superaron con un juego de combinaciones a su rival. Sus jugadores desbordaron la defensa propuesta por un Contestano muy cerrado. Los visitantes optaron por juntar sus líneas y defenderse de las llegadas de los groguets. El primer aviso llegó en el minuto 13. César cabeceo una falta lateral, pero el balón llegó a las manos del guardameta visitante.

En pleno dominio dianense, llegó el primer tanto de la tarde, cuando un balón largo lo prolongó de cabeza por Sergio Poveda y llegó a la posición de César, que a la media vuelta disparó y batió al portero visitante, Jorge.

El gol sentó muy bien a los groguets, que siguieron llegando con peligro al área rival. A la media hora de juego, Javi disparó con fuerza y el balón llegó a las manos de Jorge. El primer remate visitante se produjo en el minuto 37, cuando Octavio remató por arriba del travesaño. El marcador ya no se movió y se llegó al descanso con el 1 a 0.

En la segunda mitad, las cosas no cambiaron en exceso. Los dianenses tuvieron el viento a favor, pero no supieron sacar provecho de esta ventaja. Es más, con el paso de los minutos bajaron el ritmo y dieron un paso atrás. El Contestano no creó excesivo peligro ante el marco defendido por Maxi.

Signes buscó refrescar al equipo pero los cambios, lejos de mejorar, empeoraron la imagen del equipo. Los dianenses entraron en unos minutos de dudas, defender o atacar. Buscó sentenciar jugando a la contra y esto provocó que los visitantes llegasen al último cuarto de hora metidos en el partido.

En el minuto 81, un buen centro desde la derecha lo remató Sergio de cabeza y batió a un Maxi que nada pudo hacer para detener el esférico. Tras el empate a uno, los locales, a base de más empuje que juego, trataron de lograr la victoria. Pero las ideas no llegaron. El marcador ya no se movió y el partido acabo con reparto de puntos.

El Dénia ve frenada su buena racha de resultados aunque suma su tercera jornada consecutiva sin perder. El equipo sigue en la parte alta de la tabla y esta semana volverá a jugar en casa ante la UE Gandia.