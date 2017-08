Dénia confirma una subida de un 8% en el IBI por parte del Ministerio de Hacienda Vista de Dénia y el castillo. / T. C. R. D. DÉNIA. Miércoles, 30 agosto 2017, 00:13

El Ayuntamiento de Dénia confirmó ayer la subida por parte del Ministerio de Hacienda de un 8% de los valores catastrales respecto a la ponencia de 1989, actualmente vigente en el municipio. El edil de Hacienda, Paco Roselló, aseguró que la gran mayoría de recibos del IBI de este año en Dénia han sufrido un incremento de ese porcentaje. Según explicó Roselló, este hecho se debe a que el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España ha aumentado en esa cifra el valor catastral para las ponencias de 1989. Así, esta actualización supondrá un incremento en ocho puntos respecto al recibo del año pasado.

Asimismo, Roselló explicó que, aunque por ley se debería pedir una revalorización del valor catastral cada diez años, esto no se ha llevado a cabo ya que supondría un alza mucho mayor. Además, el concejal recordó que el valor catastral debe ser un 50% del real del inmueble, algo que no ocurre en la ponencia de valores del 1989, la vigente actualmente en Dénia, que, como indicó Roselló, «generalmente no llega casi nunca a un 20 o 25%».

El edil recalcó que «el ayuntamiento no ha modificado el tipo impositivo, que sigue siendo un 1%, lo que evita que la subida sea mayor».