El CD Dénia comienza el nuevo año en puestos de promoción de ascenso Los jugadores del CD Dénia saludando a sus aficionados. / J. Zamora La plantilla que dirige Juan Carlos Signes cumple con el objetivo marcado por la directiva de estar entre los tres primeros clasificados JAVIER ZAMORA DÉNIA. Martes, 2 enero 2018, 00:06

El Club Deportivo Dénia comienza el año en la tercera plaza de la clasificación del grupo III de Preferente, en puesto de promoción de ascenso. El equipo que dirige Juan Carlos Signes está cumpliendo así con el objetivo marcado por la directiva y la dirección técnica de estar entre los tres primeros.

La plantilla, que en su mayor parte es la misma de la temporada pasada, se ha visto reforzada por jugadores importantes que vinieron para sumar y eso se ha logrado. La defensa es una línea con mucha experiencia con tres jugadores de enorme valía, como son Cristian, Keko y Ferrán Monzó. Algo más debilitada está la zona de laterales al contar con un único lateral, Álex Gayá. Por esa demarcación han pasado hombres como Borja Céspedes, Josep, Paco, Carlos Ribes, sin que ninguno de ellos sea especialista, aunque todos han cumplido con la tarea encomendada.

En la zona central es donde más ganado el equipo con la incorporación de César y Luis Domenech, que han dado un plus de calidad a la plantilla. Los dianenses poseen uno de los centros del campo más técnicos de la categoría, es por ello que a veces no se entiende que este equipo no juegue con pases más combinativos y se apueste por el juego directo.

En el ataque, a la efectividad de Panucci, un jugador referente en la categoría, se ha sumado un Sergio Poveda que ha realizado una tarea a veces oscura pero de mucho provecho para el compañero que juegue a su lado.

Ver al equipo de la capital de la Marina Alta en los puestos altos de la clasificación no es fruto de la casualidad, sino de tener una gran plantilla que está dando lo que se esperaba de ella. Los hombres que dirige Juan Carlos Signes han perdido tres partidos, todos ellos lejos de su feudo, en L'Alcúdia, Muro y en Alginet. Ninguna de las derrotas ha sido ante los equipos que son máximos rivales por estar en la promoción de ascenso.

Un dato a tener en cuenta es que en la segunda vuelta de la liga se medirá a rivales como Benigànim, Jávea, Castellonense o Benidorm CD en casa. El único desplazamiento que tendrá ante un rival directo será a Atzeneta.

Teniendo en cuenta que los groguets dentro de casa están invictos, solo se han dejado dos puntos ante Tous y Contestano, es lógico que el optimismo se haya asentado entre los directivos y los aficionados.

A falta de una jornada para que acabe la primera vuelta los números del Dénia son los mejores del grupo, ya que es el conjunto más goleador, con 33 tantos, y el que menos goles recibe, 11, junto al Castellonense. Esto significa que la regularidad que está manteniendo es lo que hace que esté en la privilegiada posición en la que se encuentra.

De todas formas en el seno del equipo groguet todos tienen los pies en el suelo, conscientes de que nada se ha hecho hasta el presente momento. Ahora desde la parcela deportiva se va a estudiar la posibilidad de reforzar la plantilla en aquellos puestos que sea necesario. Se espera que en el mercado de invierno puedan haber nuevas incorporaciones de jugadores de categorías superiores.

Lo peor de lo que va de temporada está siendo la escasa afluencia de aficionados al campo Diego Mena. Cada domingo, y pese a que el equipo no pierde en casa, la gente acude en menor número, algo que no es justo para unos jugadores que están dando todo por un equipo que está entre los mejores. Esto es algo a mejorar por parte de la directiva desde la parte social, el equipo necesita verse más arropado por los seguidores, algo tiene que cambiar. El objetivo de todos es subir a Tercera División y eso se tiene que refrendar por parte de la afición.