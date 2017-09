El Dénia busca su tercer triunfo consecutivo ante el Tavernes El dianense Ferran Molina disputa la pelota en uno de los últimos partidos disputados. / J. Zamora Los dianenses llegan en buena forma a un partido donde el equipo vallero debe ganar para no quedar descolgado de los primeros puestos JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 30 septiembre 2017, 01:00

El Dénia buscará en el campo municipal de fútbol de Tavernes de la Valldigna su tercer triunfo consecutivo para seguir en la parte alta de la clasificación. El combinado de la Marina Alta es consciente de la importancia que tienen los puntos que hay en juego en este choque que se disputa esta tarde a las 18 horas y que dirigirá el colegiado, Barba Bon.

La semana de entrenamientos en la plantilla dianense ha venido marcada por la tranquilidad y el buen ambiente que se respira. Cuando se logra enlazar tres jornadas sin perder y ganar dos partidos consecutivos todo hace que la convivencia sea la mejor.

Una vez más la tarea del cuerpo técnico ha sido tratar de frenar la euforia de los jugadores que después de golear en los dos últimos partidos está por las nubes. El entrenador tiene claro que hay que seguir manteniendo esta línea de trabajo pero sin caer en una euforia desmesurada que podría restar intensidad a los jugadores.

De cara a este enfrentamiento, Juan Carlos Signes, ha mentalizado a sus chicos que el feudo de Tavernes es uno de los más complicados del grupo. La afición vallera suele apretar mucho ejerciendo una gran presión tanto al equipo visitante como al trío arbitral. Signes tiene claro que de cara a este choque sus jugadores deben de estar muy concentrados para no ceder ocasiones a su rival.

Para este encuentro Paco sigue siendo baja al igual que Panucci que sigue sin estar al cien por cien. El buen momento de juego que atraviesa el equipo hace presumir que no debería de haber excesivos cambios con respecto al once que inicio el choque ante el Portuarios. El Tavernes que dirige Alberto Montes llega muy necesitado a este duelo, al no conocer todavía la victoria en su propio feudo. La formación vallero no ha tenido un buen inicio de liga ya que en su dos primeros partidos en casa cayó ante el Tous (0-1) y no paso de un empate ante el Carcaixent (1-1). Mientras que fuera de casa ha estado algo mejor al empatar en Muro (0-0) y ganar en Canals (2-4). Frente al Dénia tiene una importante revalidar que pasar ante su propia afición.

En la plantilla rojilla han habido cambios con respecto a la de la temporada anterior aunque todavía hay jugadores de contrastada calidad como son, Palomares, Alberto Pomer, Joan Talens o su goleador, Alberola.

Un buen número de aficionados dianenses parece que van a acompañar al equipo a este cómodo desplazamiento, esto puede hacer que el municipal de Tavernes registre una buena entrada y que haya un gran ambiente de fútbol.