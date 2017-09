El Dénia busca su tercer triunfo ante la UD Portuarios La defensa dianense en uno de los partidos disputados esta nueva temporada. / j. z. Los dianenses deberán corroborar su buen momento de forma enlazando una victoria que les permita instalarse en puestos de promoción de ascenso JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:57

El Dénia buscará ante la UD Portuarios su tercer triunfo consecutivo en el choque que jugará mañana a las 18 horas en el Diego Mena. Un partido que estará dirigido por el colegiado, Crespo Calero.

Los dianenses llegan a este choque con los pies en el suelo, la goleada de la pasada semana se disfrutó durante el domingo pero el martes en la primera sesión de entrenamiento, el técnico, Juan Carlos Signes, dejó claro a la plantilla que era un triunfo más pero que para seguir en esa línea había que seguir jugando con la misma intensidad. Razón, no le falta a Signes ya que la temporada no será fácil para ninguno de los equipos de este grupo que quiera estar en puestos de promoción. Tras las tres primeras jornadas hay formaciones que han presentado sus credenciales para estar arriba. El Dénia es uno de esos equipos y es por ello que no puede dejar escapar puntos en su propio feudo.

La semana ha sido muy tranquila los jugadores han trabajado a un buen ritmo para tratar de dificultar al máximo la convocatoria que tiene que realizar el entrenador. El equipo funcionó muy bien en la segunda mitad ante el Jávea, con un planteamiento diferente. Aunque no parece que pueda ser utilizado en este choque dado que el Portuarios será un equipo que venga a Dénia con la intención de mantener su portería a cero. Los del Grao de Gandia tienen claro que la presión sobre la línea medular del Dénia debe ser intensa para no dejar cómodo a su rival. Por ello, los dianenses no tendrán demasiados espacios para crear juego. Algo que no viene bien para el estilo de juego del equipo de Signes, que es un equipo al que le gusta tocar el balón.

Hay variaciones tácticas que puede poner en práctica el combinado de la Marina Alta que tiene jugadores de muchos recursos para poner en dificultad a cualquier rival. No es probable que vaya a haber cambios en cuanto al once inicial que jugó en Jávea, pero sí en cuanto a posiciones de los jugadores.

El Portuarios tras encajar dos derrotas consecutivas, la semana pasada se impuso al Canals por 2 a 0. En su plantilla hay jugadores de sobrada experiencia, siendo un equipo que suele crear peligro en las jugadas a balón parado cerca del área rival.