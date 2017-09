El Dénia busca ante l'Alcúdia el primer triunfo de la temporada El jugador dianense Cristian marcando a un rival durante un choque de pretemporada. / J. Zamora Los dianenses se miden esta tarde a un equipo que ha sufrido una profunda renovación de la plantilla respecto a la de la pasada campaña JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 2 septiembre 2017, 00:54

El Dénia buscará su primera victoria de la temporada en el choque que juega, esta tarde, a las 18 horas en el campo Els Arcs de l'Alcúdia. Partido que contará con el arbitraje del colegiado Bernat Ferre.

Los dianenses que vienen de realizar una buena pretemporada viajan con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos. La confianza que el equipo respira tras los primeros partidos que ha jugado es muy elevada. La plantilla ha dado muestras de mucha madurez y sobre todo seguridad en la parte defensiva. A este Dénia no será fácil hacerle goles y esto es vital en esta categoría para ser uno de los equipos punteros.

El hecho de jugar el primer partido de liga fuera de casa es algo que a los técnicos les gusta, ya que es una forma de soltarse la presión que todo arranque liguero conlleva, más siendo uno de los equipos favoritos para estar en la promoción de ascenso. El entrenador dianense, Juan Carlos Signes, parece que tiene muy claro el esquema de juego que va a emplear su equipo, por lo que todo hace indicar que el once titular no variará mucho a lo largo de la temporada. Para este choque, Paco por lesión y Castillo, por sanción serán las baja del Dénia. Todo hace indicar que el once que puede jugar de inicio es el formado por Tonet bajo los palos, con una línea defensiva formada por, Cristian, Keko, Ferrán y Álex Gayá. En la línea medular, Jordi, César, Renzo y Javi, con Panucci y Sergio Poveda como referentes atacantes.

En cuanto al rival del equipo de la Marina Alta hay que señalar que es un conjunto que ha sufrido una amplia renovación respecto a la plantilla que la temporada anterior jugó la promoción de ascenso. El cambio más importante se ha producido en el banquillo, el experimentado Roberto Granero dejó el equipo, que ahora entrena Xus Vendrell. Otros hombres importantes del equipo se marcharon tras el fracaso que supuso no ascender. Para esta temporada han confeccionado un equipo sin jugadores de tanta calidad pero con otras cualidades.

Han llegado nuevos a la plantilla rojiblanca; Escrivá (Oliva), Talens (At. Alginet), Murillo, Ferrer (Juvenil), Rodenes (Llosa), Ayoub (Juvenil), Vila (Llosa), Andoni (Llosa), Colo (R. Algemesí), Isma (At Alginet), Serrano (Alcàsser), Álvaro (Tous), Kevin (At Alginet), Silver (St Margrethen) equipo de la liga suiza y Mourand (Jávea).

Los más destacados son el goleador, Kevin, que la pasada campaña fue el tercero en la clasificación de máximos realizadores de la categoría con 14 goles y Mourand, jugador al que se le conoce bien en nuestra comarca ya que defendió los colores del CD Jávea la pasada campaña. No tuvo mucha suerte en el conjunto que dirige Antonio Villaescusa, ya que no dispuso de los minutos que esperaba.