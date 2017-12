El Dénia busca en Alginet su séptima jornada sin perder Piña de los jugadores del CD Dénia antes de un partido. / J. Zamora Los groguets afrontan este choque en el campo La Forana con la moral por las nubes al situarse en el segundo puesto de la clasificación JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 2 diciembre 2017, 00:51

El Club Deportivo Dénia busca sumar su séptima jornada sin perder en la visita al campo La Forana de Alginet. Ese será el escenario del choque que disputen UD Alginet y Dénia esta tarde, a las 16 horas. Este importante partido lo dirigirá el colegiado Loscos Portas.

La expedición grogueta viaja con la moral por las nubes tras verse en la segunda plaza. El buen momento que atraviesa el equipo ha hecho que dentro del vestuario el ambiente sea de lo más distendido. Los jugadores han hecho una piña y todos se llevan muy bien.

El técnico dianense, Juan Carlos Signes, no tiene bajas de cara a este encuentro. Se presumen pocos cambios en cuanto al once que venció al Ciudad de Benidorm la pasada semana. El entrenador es conocedor que, pese a que el equipo anda bien, no se puede bajar la guardia.

El rival al que se medirá el equipo de la Marina Alta es uno de los que menos goles encaja, tiene un buen sistema defensivo. De hecho solo ha encajado cuatro goles jugando en su feudo, aunque le está costando mucho sacar los partidos como locales. Han ganado dos encuentros, ante Racing Algemesí y Portuarios, mientras que han empatado cuatro. Los valencianos son, junto a los groguets, de los pocos equipos que todavía no han perdido en casa, esto demuestra que las fuerzas estarán muy igualadas. Una victoria del Alginet le haría adelantar a los dianenses, ya que la distancia entre ambos es de dos puntos.

El conjunto ribereño está dirigido por un tándem formado por Andreu Roig y Richi Gisbert y, tras regresar al grupo tercero de Preferente, ha hecho una apuesta por estar en la parte alta de la clasificación. En la UD Alginet se pierden este choque los defensas Micó y Carlo, que están sancionados. En las filas del conjunto valenciano milita un jugador con pasado dianense, Koeman, uno de los delanteros de mayor calidad que tiene este equipo.