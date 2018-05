El Dénia afronta en casa el partido de ida de la promoción de ascenso ante el Vilamarxant Varios jugadores del Dénia momentos antes de un partido. / J. Z. El entrenador groguet, Juan Carlos Signes, recupera a Cristian aunque todavía está pendiente de la recuperación de Keko JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 26 mayo 2018, 00:36

Después de concluir el campeonato de liga, ahora, llega el momento de la verdad para el Dénia. Los dianenses se miden al Vilamarxant, campeón del grupo II de Preferente, en el partido de ida que se jugará, este domingo, en el campo Diego Mena, a las 18 horas.

El técnico dianense, Juan Carlos Signes, ha estado pendiente de la recuperación física de Keko, que se perdió el anterior partido. Quien si se incorpora a la convocatoria es Cristian tras haber cumplido el partido de sanción que tenía.

El entrenador groguet piensa en no encajar goles en el choque de ida, «tenemos que tener mucha cabeza, es una eliminatoria de 180 minutos y no podemos cometer errores. Este es un partido para afrontarlo con el corazón caliente pero con la mente muy fría». Signes valoró al rival como «un gran equipo que ha quedado campeón, eso no es nada fácil. En sus filas tiene gente de mucha experiencia, pero nosotros no tememos a nadie y también tenemos gente acostumbrada a vivir partidos de promoción».

El cuerpo técnico y los propios jugadores durante la semana han realizado un llamamiento a los aficionados dianenses para que estén presentes en el campo Diego Mena. Verse arropados por la afición es algo fundamental «el primer gol lo debe de meter la grada», comentó.

El equipo que se va a medir al Dénia es un conjunto que desde la primera jornada de liga se colocó como líder del grupo II, un puesto que no abandonó. Su última derrota fue el 11 de marzo al caer en su visita a Ribarroja 1 a 0. En la portería cuenta con la solvencia del meta titular, Crespo, un portero. Uno de los habituales en la defensa es David Rallo, que se mueve por la banda. Suele estar acompañado por Javi García y Mateos. Junto a ellos estará el veterano Pablo Vidal, bien conocido en Dénia pues jugó con los groguets en Segunda División B.

En la línea medular, el Vilamarxant es un equipo que le da un buen trato a la pelota. La forman Adri, Héctor Micó, jugador importante, conocido por su paso por la UD Alginet, también el veterano Sergio Floro, un hombre que sabe dar calma al juego. Junto a ellos, otro ex dianense, Jorge Giménez, interior derecha que también paso una temporada en el Dénia, en la Segunda B. Richi Moreno es otro jugador que tiene buena llegada a portería. Y tampoco hay que olvidar a Jabu, un hombre curtido en diferentes equipos que han jugado la promoción.

En la parte ofensiva del equipo destaca su goleador, David De la Cal, jugador que ha marcado 16 goles. Jordi Sánchez, otro de los atacantes que lleva 13 goles. Junto a ellos, Peralta, un delantero centro de mucho futuro. En un papel más secundario queda, Juan Ufarte, otro exdianense, que cuenta con una enorme experiencia tras pasar por muchos equipos tanto de Segunda División B como de Tercera.