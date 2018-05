Dénia admite recortes en la obra de Arxiduc Carles tras hallar partidas infravaloradas El diseño que se preparó para la reurbanización de Arxiduc Carles una vez retirada de la plaza la estación de autobuses. / LP La concejal de Territorio reconoce que estudian qué elementos se van a suprimir para evitar sobrecostes que deban pagar los ciudadanos R. GONZÁLEZ DÉNIA. Viernes, 1 junio 2018, 01:00

Las obras de reurbanización de la plaza Arxiduc Carles, incluidas dentro del antiguo Plan Confianza, comenzarán la próxima semana pero la actuación final no coincidirá al cien por cien con lo proyectado inicialmente. El gobierno de Dénia ha detectado ahora que en el proyecto había partidas infravaloradas. Por ese motivo, será necesario hacer algunos cambios para ajustarse el presupuesto por el que la conselleria lo adjudicó, según admitió Maria Josep Ripoll, concejal de Territorio.

La edil declaró que se confiaba en que los proyectistas hubieran hecho bien su trabajo y a puertas de empezar los trabajos se ha comprobado la divergencia en aspectos como el dinero destinado al plan de seguridad. Al parecer, se estimó que harían falta unos 2.100 euros para aspectos como el vallado pero la realidad es otra ya que para un espacio de las dimensiones de esa plaza el coste casi se podría cuadruplicar.

Además explicó que cuando la empresa ha hecho números con los precios reales se ha dado cuenta de que no encajaban con las cifras inicialmente prevista. Cabe recordar que fue en septiembre de 2014, durante la pasada legislatura, cuando el Consistorio de Dénia encargó el diseño y la redacción del proyecto básico y de ejecución para la remodelación de Arxiduc Carles. La conselleria lo sacó a licitación por 685.063 euros más IVA y lo adjudicó por 551.889 más impuestos.

Ripoll no especificó a cuánto asciende la diferencia, pero sí subrayó que «algo tendremos que ajustar», por lo que el proyecto no será al cien por cien el previsto. La responsable de Territorio hizo hincapié en que se analizará los elementos se pueden suprimir o en qué se puede recortar. El objetivo se centrará, según recalcó, en evitar que estas obras tengan sobrecostes que luego tengan que correr a cuenta de los ciudadanos. En ese sentido, aseguró que no se pagará más «a no ser que no haya más remedio».

No se trata de la primera obra del Plan Confianza que le da quebraderos de cabeza al ejecutivo local. En el caso de la nueva estación de autobuses la cuantía ascendió hasta los 25.000 euros, que salieron de las arcas municipales.

Otro de los trabajos, la peatonalización de la calle Sandunga, aún en marcha, también se ha visto afectada. El hallazgo de tuberías de amianto incrementó el coste de su retirada al requerir de medidas de seguridad especiales. En este proyecto, en lugar de asumir el coste extra se optó por priorizar actuaciones, comentó Ripoll. El efecto de esa medida ha sido que no tener que pagar más se ha eliminado el soterramiento del cableado de telefonía que estaba previsto.