¿POR QUÉ NO LO DEJAS YA?

Cuántas veces nos lo han dicho? Siempre minimizamos nuestro consumo y pensamos que «no es para tanto», que cuando queramos lo podemos dejar. A veces, es muy difícil tomar decisiones en general, sobre todo cuando nos referimos a nuestra salud y a un hábito que, en la mayoría de las ocasiones, llevamos realizando muchos años y que implica consumir una de las sustancias más adictivas que existen: la nicotina.

«Sí, sé que lo tengo que dejar, pero ahora no es el momento», respondemos muchas veces. Y ¿cuándo es el momento?, ¿cuándo crees que puedes abandonar el consumo de tabaco? Siempre va a haber una excusa, una justificación para continuar; nunca es el momento, siempre aplazamos el día, la hora.

No es fácil, pero tampoco es tan difícil como muchas personas creen; es cuestión de estar dispuesto a cambiar hábitos de vida, valorar pros y contras del consumo, de tomar decisiones, de fomentar y aumentar esa motivación que te hará dar el paso. Siempre hay un porqué y para qué y, a continuación, se verá el cómo, la manera de hacerlo, con qué apoyos puedes contar, tanto personales, familiares como de profesionales.

¿Merece la pena el cambio? Claro que merece la pena el cambio, claro que es positivo el abandono del hábito tabáquico, por muchos motivos que todos ya conocemos: fundamentalmente por nuestra salud. Es sabido por todos que la adicción al tabaco está relacionada directamente con la aparición de muchas enfermedades graves tanto respiratorias, como vasculares, etc. Es importante mantener y conservar nuestra calidad de vida, haciendo una inversión para nuestro futuro. ¿Hemos de esperar a que aparezca un tumor pulmonar o un IAM o una EPOC... para dejarlo? ¿Hemos de esperar a que la enfermedad esté tan evolucionada que sea ya irreversible? No. ¡Hay que decidirse ya!; cuanto antes, mejor. Está en nuestras manos poder evitar todo esto, además de la sensación de libertad al no tener que depender de una sustancia.

¡Puedo hacerlo y lo voy a hacer!