La gente feliz no suele consumir». El titular me salta de la pantalla del ordenador a la cara. Lo dice (lo dijo) Serge Latouche. El filósofo francés cuenta que cuando vivía en Laos, hace ya varias décadas, se levantaba cada mañana y veía como la mayor parte de las comunidades de su entorno trabajaban de media unas cinco horas al día. El resto del tiempo lo dedicaban a pescar o a hacer lo que fuera que les gustara hacer. Latouche recuerda haber pensado entonces que en el momento en el que llegara el desarrollo a esa parte recóndita del planeta, esa forma de vida se acabaría. Que el progreso transformaría esas comunidades, tornándolas en subdesarrolladas.

Para él, el concepto de desarrollo que subyace a las economías occidentales no es sino una ideología que provoca que surjan necesidades donde antes no existían. Un sistema que se retroalimenta con un crecimiento acelerado que devora literalmente las sociedades (y sobre todo sus recursos) desde dentro. Es entonces cuando surge en su interior la noción de decrecimiento. En el fondo para Latouche el término decrecimiento no es más que «una bomba semántica provocada para contrarrestar la intoxicación del llamado desarrollo sostenible».

No es el único que apunta en esa dirección. Clive Hamilton también lo hace en su libro 'El fetiche del crecimiento', donde desvela el dilema al que tarde o temprano habremos de enfrentarnos: potenciar una sociedad materialmente rica e infeliz o iniciar el cambio hacia una más austera pero también más plena. Decrecer. La idea ronda en la cabeza de muchos (y en la mía) desde hace tiempo. Aún no sé bien cómo hacerlo. Supongo que me provoca cierta discordancia con la noción de prosperidad, de abundancia, de merecerlo todo. Pero aun sumida en mis propias contradicciones, intuyo que la clave de la verdadera abundancia tiene mucho que ver con lo que apunta el escritor ecologista Paul Hawken: «El futuro pertenece a aquellos que entienden que hacer más con menos es compasivo, próspero, duradero, más inteligente y más competitivo».