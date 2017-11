Darastaff-Cal Nay consigue la mayor goleada de la temporada Los jugadores del Darastaff-Cal Nay momentos antes del partido. / J. Zamora El conjunto de Beniarbeig venció al Piscinas Denipool por 15 goles a 3 en una jornada en que Reale Audífonos Romany sigue liderando la liga JAVIER ZAMORA DÉNIA. Viernes, 1 diciembre 2017, 00:59

La jornada del campeonato comarcal de fútbol sala dejó una nueva goleada, la que consiguió Darastaff-Cal Nay de Beniarbeig ante Piscinas Denipool a quién endosaron 15 goles. El encuentro tuvo apenas historia.

El conjunto de Beniarbeig, candidato a llevarse el título, ya tenía sentenciado el partido al descanso. En la segunda mitad, los chicos de Darastaff bajaron el nivel de intensidad, aunque consiguieron marcar tres tantos para dejar el resultado final en 15 a 3. El líder, Reale Audífonos Romany tuvo más problemas de los previstos para imponerse al Fisio Esteve-Rolser de Pedreguer. El encuentro acabó con 4 a 1, el décimo triunfo consecutivo de los de Reale.

También ganó Peluquería Stilos Ràfol ante Els Poblets. El combinado del Ràfol dominó la primera parte pero sólo pudo marcar un tanto. En el segundo tiempo, los rafolinos se lanzaron al ataque y lograron endosar tres goles más para conseguir el 4 a 0 final.

La sorpresa, de esta jornada la protagonizó Restaurante Miguel Juan de Dénia que se impuso al tercer clasificado Bodegas Aguilar de Ondara, por 3 a 1. El conjunto ondarero aunque planteó muy bien el partido y dispuso de numerosas ocasiones, no tuvo suerte de cara a la portería y no pudo llevarse los tres puntos. Hotel Nou Roma se impuso a Baleària por 7 a 6, en un choque en que los dos conjuntos salieron a por los tres puntos ejerciendo una fuerte presión en el campo y jugando ofensivamente. No obstante, Nou Roma supo administrar mejor sus fuerzas y llegó a los últimos compases del partido más entero y se llevó tres puntos de oro ante un gran rival.

Il Fratelli que poco a poco va subiendo posiciones en la tabla gano a Arttax Abogados por 4 a 2. Mientras que La Xara Futsal perdió en su propia casa por la mínima ante Benissa F.S por 0 a 1. El equipo debutante Maristas-Garmol que sigue sin levantar cabeza volvió a perder en su propia casa ante Náutica Pérez por 2 a 8.

El partido de morbo, se jugó en Dénia, entre dos equipos que este año aún no habían conseguido la victoria Thai-Pizzería Ferrari y Casa Llobell de Ondara. Al final victoria por la mínima del equipo ondarense por 2 a 3.