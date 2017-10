Cruce de artículos de opinión sobre el Plan General Estructural Sábado, 21 octubre 2017, 01:02

Varios artículos de opinión sobre el Plan General Estructural (PGE) emitieron ayer las formaciones de la oposición y el alcalde de Dénia. El Partido Popular remarcó que no se entendía el motivo del ejecutivo de no aprobar la ampliación del periodo de exposición cuando la edil de Territorio dijo que se aceptarían alegaciones fuera de plazo si tenían 'trellat'. GD-CU aseguró que en el PGE «la viabilidad económica brilla por su ausencia», que le parece «surrealista» mantener la estación intermodal cerca de La Pedrera y que no se reserva suelo para hoteles. El alcalde destacó que el documento marcará el futuro de la ciudad y animó a los ciudadanos a participar en las presentaciones.