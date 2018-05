Cristina Roselló, campeona de España de Triatlón Media Distancia por equipos La xabiera logra un noveno puesto en la clasificación individual y es la mejor de su club, el Clavería Móstoles J. ZAMORA XÀBIA. Jueves, 31 mayo 2018, 00:20

La triatleta de Xàbia Cristina Roselló ha conquistado el título de Campeona de España de Triatlón Media Distancia por equipos. La xabiera formó parte del conjunto del Triatlón Clavería Móstoles, junto a Ana Caleya y Mónica Falgueras. Roselló fue la mejor de su club, al entrar en meta en la novena plaza de la clasificación general absoluta con un tiempo total de 5:05.50.

La prueba que se celebró en Guadalajara no comenzó bien para la xabiera, ya que al primer segmento de natación las cosas no le fueron como esperaba. El hecho de que se nadase en un lago con agua dulce no le ayudo en nada. Cristina Roselló salió del agua muy retrasada, en el puesto 28 con un tiempo parcial de 31.59.

Tras pasar por la transición cogió su bicicleta con la intención de ir recuperando posiciones. Acabó marcando un tiempo de 2:53.30, que le permitió afrontar el último segmento en la 12ª posición.

Cristina Roselló

Sobre un circuito al que tuvo que dar cuatro vueltas midió muy bien su esfuerzo, ya que el terreno de subidas y bajadas le podía pasar factura. Roselló, acabó el último segmento de la prueba con un parcial de 1:35.36, consiguiendo culminar una espectacular remontada.En la clasificación final por equipos acompañaron en el podio al Triatlón Clavería Móstoles, el Saltoki Trikideak y el Triatlón Santander.