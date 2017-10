Costas regenera la playa de l'Almadrava con guijarros del Girona extraídos en Beniarbeig Los camiones depositaron guijarros y arena en la playa de l'Almadrava de Els Poblets, en un tramo de 150 metros al norte de la desembocadura del Girona. / Tino calvo La actuación, que está previsto que concluya hoy, se ha llevado a cabo en un tramo de 150 metros lineales en el término de Els Poblets R. GONZÁLEZ ELS POBLETS. Viernes, 20 octubre 2017, 00:56

El servicio provincial de Costas está llevando a cabo la regeneración de un tramo de la playa de l'Almadrava de Els Poblets con guijarros y arena extraído del cauce del río Girona, a la altura del municipio de Beniarbeig. El objetivo de la actuación es recuperar esa franja del litoral para dejarla como antes del temporal de finales del pasado año.

Durante varios días, numerosos camiones se han dedicado a recoger el material necesario para depositarlo en la orilla y después aplanarlo con una pala. El tramo sobre el que se actúa es de unos 150 metros lineales. Comienza poco después de la desembocadura del Girona, en la parte norte, que corresponde al término de Els Poblets.

Los trabajos comenzaron pasada la festividad del 9 d'Octubre. Primero se comprobó la ideoneidad del material a colocar a través de unas catas en los puntos de extracción, para asegurarse de que no resultaría perjudicial cuando las aguas los bañen y limpien esas piedras. Luego los guijarros y el resto de sedimentos se han ido trasladando de forma escalonada y así seguirán hasta hoy mismo, cuando está previsto que concluya hoy mismo.

El alcalde, Salvador Sendra, considera que «se deberían hacer más aportaciones»

Mientras se realiza la actuación para dar mayor amplitud a la playa, el agua del mar más cercana a la orilla presentan un color amarronado. Esto se debe a que está limpiando la arena y la previsión es que en muy poco tiempo recobre su aspecto habitual.

El alcalde de Els Poblets, Salvador Sendra, comentó ayer que Costas le avisó poco antes de acometer los trabajos de cuándo iban a empezar, ya que esa zona es competencia del servicio provincial. Según reconoció el primer edil, el consistorio llevaba tiempo solicitando que se actuara en la playa de l'Almadrava y que la propuesta que se estaba ejecutando era la que habían marcado los técnicos de Costas.

En opinión de Sendra, «se deberían hacer más aportaciones». No obstante, el munícipe reconoció que eso va marcado por «temas presupuestarios» y que en este momento no se podía hacer más. Por ello, consideró que es necesario darle a Costas «un poco de confianza» porque hacía mucho tiempo que no se realizaba una actuación en esa franja del litoral.

Reacciones vecinales

Las reacciones de los vecinos ante esta regeneración varía. Unos consideraron que no va a servir de mucho ya que en el próximo temporal el mar arrastrará los aportes que se han depositado. A su juicio, resultaría «más efectivo colocar grandes rocas» como las que conforman el espigón para asegurarse de que no se produzcan daños.

El alcalde, en cambio, no se mostró partidario de esa alternativa porque entonces se obstaculizaría el acceso a los que quieren entrar en el agua para darse un baño.

Otros vecinos lamentaron que se esté usando tierra en lugar de arena y que, además, no les avisaran de que se iba a llevar a cabo la actuación, ya que la presencia de camiones les pilló por sorpresa y desconocían qué estaba pasando.

En cambio, otros residentes de la zona afirmaron que parece que la actuación de Costas se está haciendo «bien» y que se están utilizando guijarros procedentes del río, que serían los mismos que llegarían a la zona a través de la desembocadura del Girona. Asimismo, reclamaron que Costas aproveche la ocasión para dragar la desembocadura del río, porque a veces se «tapona» y luego genera «malos olores».