El Consell privatizará la gestión de la concentración parcelaria de la Marjal de Pego Salvador Martínez, Joseba Rodríguez, Imma Ibiza, Laura Castellà y Josep Nadal junto al moderador de la mesa redonda. / B. Ortolà El diputado de Compromís Josep Nadal justifica esta medida en que el Gobierno no permite contratar personal extra para realizar este trabajo B. ORTOLÀ PEGO. Martes, 30 enero 2018, 00:45

Una empresa privada será la encargada de llevar a cabo la concentración parcelaria de la Marjal de Pego-Oliva. Así lo reveló el diputado de Compromís en Les Corts Valencianes Josep Nadal durante la jornada sobre el parque natural celebrada en el municipio pegolino. Nadal explicó que «el Ministerio de Hacienda no permite contratar personal extra para llevar a cabo este cometido».

Según confirmó, la intención de del Consell es «licitar el proyecto para que una empresa pueda encargarse de recopilar los datos de todos los propietarios, para poder posteriormente se puedan realizar las permutas con los terrenos que tiene la Generalitat». Unos trabajos, advirtió el diputado pegolino, que pueden alargarse unos cuatro o cinco años. «Completar todo el proyecto es una tarea complicada, porque primero hay que contactar y registrar a todos los vecinos que tienen parcelas en la Marjal. Muchas de ellas han pasado de padres a hijos, y en algunos casos se han perdido los documentos que lo acreditaban», detalló.

Una vez el Consell consiga registrar toda la información necesaria, iniciará el proceso de permuta. Nadal aseguró que el gobierno autonómico «se compromete a pagar todos los trozos de tierra privados que se encuentren en la zona de máxima protección». Aunque el diputado reconoció que no podrán hacerlo todo de una vez porque «la Generalitat no tiene tanto dinero». Por esta razón, explicó, se hará por tandas, «se realizará una especie de sorteo para ver qué parcelas compra primero y poco a poco irá adquiriendo el resto».

La actual situación del parque impide a la Generalitat acabar con las especies invasoras

En cuanto a los plazos, Nadal comentó que el proyecto «debe iniciarse cuanto antes, para nosotros es una prioridad, no queremos que la Marjal se convierta en un problema, sino que se dé solución a los inconvenientes que llevan arrastrando los propietarios desde hace tantos años».

También remarcaron la necesidad de llevar a cabo la reparcelación «cuanto antes» la concejalas de Medio Ambiente de Pego y Oliva, Laura Castellà e Imma Ibiza, el director-coordinador del Parque Natural, Joseba Rodríguez ,y presidente de la Junta Rectora del parque, Salvador Martínez. Este último fue el más crítico respecto a la actual situación del parque y a las palabras del diputado pegolino. Para Martínez, es una «animalada» que el proyecto de la concentración parcelaria se alargue cerca de cinco años. «La reparcelación está hecha, lo que pasa es que está mal hecha. Primero se hizo lo que debía de hacerse en un segundo paso. Ahora se pueden acortar los plazos porque los mapas están, tan solo hay que comparar y buscar a los propietarios de cada parcela». Para el presidente de la Junta Rectora, uno de los problemas de la demora de este proyecto es «la falta de comunicación entre los departamentos de Medio Ambiente y Agricultura de la conselleria».

La concejal pegolina mostró su preocupación por la falta de recursos económicos, ya que «si no hay dinero, es imposible conseguir las metas que tenemos propuestas para mejorar la Marjal, entre ellas la reparcelación». Y para la edil olivera, la prioridad para los vecinos del municipio de la Safor es «determinar, de forma clara, la zona de protección para que los propietarios tengan capacidad de utilizar las tierras para el cultivo».

Por su parte, Joseba Rodríguez subrayó la importancia de la concentración parcelaria «para poder llevar a cabo correctamente las tareas de conservación del parque». Según el director coordinador, la Generalitat no puede entrar en las parcelas de propiedad privada, lo que está afectando de manera negativa a la zona de máxima protección. Rodríguez se refirió a la preocupante proliferación de especies invasoras. «No podemos actuar sobre ellas en las zonas donde la Generalitat no es la propietaria, es más, no se puede ni retirar el 'senill'», recalcó.

Hacer valer el PORN

Otro de los temas debatidos en la mesa redonda fueron los usos de la Marjal. En este punto, la responsable de Medio Ambiente de Pego solicitó el cumplimiento del PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales), «que ya regula muchos de los usos que debe tener la Marjal».