El Consell estudiará exportar la metodología del proyecto Dénia Tastinglife a otras comarcas La Oficina de la Innovación presenta el plan de acción de la Ciudad Creativa con la alimentación como núcleo de un desarrollo sostenible y equilibrado DÉNIA. Martes, 24 abril 2018

El proyecto Dénia&Marina Alta #Tastinglife que se enmarca dentro de la distinción de Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco ya tiene un plan de acción, que se presentó ayer en el CdT. El secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Mulero, destacó al conocerlo que le había «ilusionado». Según remarcó su conselleria se va a implicar porque es un proyecto cuya metodología se puede «exportar a más comarcas de la Comunitat».

Rodríguez Mulero felicitó al consistorio dianense y a la Oficina de Innovación y Creatividad, que realizó el diagnóstico y el plan de acción, porque tienen muy claro la importancia de «la integración y la cooperación del sector agroalimentario, la gastronomía y el turismo» en el desarrollo económico de la ciudad y la comarca.

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, subrayó que una vez hecho el diagnóstico se ha obtenido el camino a seguir, una hoja de ruta esencial. Según apuntó reconstruir el sistema agroalimentario es una apuesta por el futuro de la Marina Alta. Y añadió que la gastronomía se sitúa como núcleo central de ese desarrollo sostenible y equilibrado.

Los responsables técnicos del documento que examina el proyecto Dénia&Marina Alta #Tastinglife, Floren Terrades y Vicent Martín, de la Oficina de la Innovación y la Creatividad, detallaron ese análisis obtenido a raíz de once talleres con seis municipios de la Marina Alta como escenario y en el que participares más de un centenar de personas.

El trabajo se centró en diversas áreas. Respecto a la producción alimentaria el documento destaca que el abandono agrícola supone una pérdida de conocimientos. Además, la media de edad del productor es superior a los 50 años. Explicaron que el 48% de los cultivos de la comarca son cítricos, mientras que solo el 1% se dedica a hortalizas. La estructura que predomina es el minifundio y eso supone una debilidad pero al mismo tiempo un valor.

Para hacer frente a esta situación se propone diseñar un mapa de producto en el que participen productores y consumidores de manera que se pueda establecer un marco de beneficios comunes.

En el apartado de la comercialización de productos locales se incide en la falta de conocimiento y «si no se conoce, no se consume». Por ello el plan insiste en que no basta con tener producto de proximidad sino que ha de cumplir con unos valores, como cumplir una trazabilidad de autenticidad.

En cuanto a la formación agroalimentaria, recoge que la oferta formativa en producción y elaboración de productos es dispersa y poco estructurada. En el caso de la relativa a la hostelería y el turismo, remarca el documento que hay dos centros oficiales con formación reglada y que es importante que la formación sea dual, que incluya prácticas, y que también incorpore recetas tradicionales. También apuesta por fomentar y promover valores de emprendimiento.

El apartado de gestión del territorio aborda el desajuste poblacional en la Marina Alta, con tasas de envejecimiento muy elevadas en el interior, y apuesta por estrategias de reequilibrio territorial y la potenciación de bancos de tierra.

Dentro de la gastronomía, se pone de relieve que la comarca aglutina 8 de las 20 estrellas Michelin de la Comunitat y que hay que crecer e innovar desde la tradición para seguir siendo diferentes.

En plan de acción incide en la importancia de educar para un futuro más sostenible. De hecho, son los centros educativos los que están marcando el paso del proyecto, con diversos programas. En cuanto al turismo, hay un aumento del vacacional frente al residencial, pero no se generan productos agroturísticos. Asimismo se propone fomentar el turismo de interior como elemento de desestacionalización. En materia de emprendimiento, se detecta un bajo perfil formativo del emprendedor y la necesidad de uno cualificado. En cuanto al patrimonio, se entiende como un contenedor de la cultura y la identidad de un territorio.