El Consell decide que una empresa redacte el PRUG de la Marjal de Pego

Imagen de la zona de cultivo de arroz de la Marjal Pego-Oliva. / B. Ortolà Sacará a licitación el proyecto igual que hará con los trabajos de reparcelación porque no cuentan con el personal suficiente B. ORTOLÀ PEGO.

Una empresa privada se encargará de la confección del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la Marjal de Pego-Oliva. Al igual que pretende hacer con el proyecto de la concentración parcelaria del paraje, la Generalitat licitará en breve la redacción del PRUG. Así lo confirmó el martes el director general del Medio Natural y Evaluación Ambiental, Antoni Marzo, durante la última reunión de la Junta rectora del parque natural.

Este plan rector marca las líneas por de regulación de las actividades directamente ligadas a la declaración de espacio natural protegido, y en particular, de la investigación, el uso público y la conservación, protección y mejora de los valores naturales.

Los motivos por los que se licita el proyecto son los mismos que en el caso de la reparcelación. Según se apuntó en la reunión, «la Generalitat no tiene la capacidad para llevarlo a cabo, no cuenta con el personal suficiente y no es posible realizar nuevas contrataciones». De momento, remarcaron, no exite una fecha exacta para sacar a licitación este trabajo, ni tampoco el tiempo que puede tardar a desarrollarse la redacción del PRUG. Aunque desde el Ayuntamiento de Pego creen que el proceso puede tardar un par de años.

A pesar de ello, desde el ejecutivo pegolino mostraron su satisfacción por la noticia. El concejal de Agricultura, Andreu Dominguis aseguró que es «una demanda histórica, porque hasta la fecha la Marjal tan sólo cuenta con PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) que ya regula muchos de los usos que debe tener la Marjal, pero que no es suficiente».

La licitación del PRUG no fue el único punto que trataron en la reunión celebrada en el salón de plenos del consistorio pegolino. De hecho, la reparcelación del paraje natural centró la mayor parte del encuentro. El director general de Agricultura, Roger Llanes explicó a los presentes el proceso que se va a seguir, en el que el primer paso será la recopilación de los datos de los propietarios. Para ello, la empresa encargada abrirá una oficina para atender a todos los vecinos. Además, tanto la dirección del parque como el Ayuntamiento remarcaron su compromiso en colaborar.

Dominguis aseguró que el ejecutivo y la Cámara Agraria «podremos a disposición de la conselleria toda la información que requieran». El responsable de Agricultura volvió a remarcar «la satisfacción» del gobierno y los propietarios por la ejecución del proyecto, «después de esperar más de 40 años, no nos importa hacerlo unos pocos más».