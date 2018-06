Conexión Marina Alta-Costa de Marfil Mariano Martín con la delegación de FenitourCI en Dabou. / LP Mariano Martín Loeches, nombrado 'embajador de buena voluntad' en el país africano B. ORTOLÀ DÉNIA. Miércoles, 6 junio 2018, 23:55

Desde hace tiempo, la Marina Alta es un territorio conocido en el país africano de Costa de Marfil. De ello se ha encargado desde hace años Mariano Martín Loeches de la Lastra, un reputado ginecólogo con consulta en Dénia y enamorado del territorio marfileño desde que lo visitó por primera vez hace ya 15 años.

El carácter abierto de Martín le ha granjeado, con el paso de los años, una estrecha relación con altos cargos del país como el ministro de Turismo, Siandou Fofana o el presidente de la Lonaci (lotería nacional) Adam-Kolia Traoré, entre otros. Vínculos que le ha llevado a ostentar el cargo de Delegado en España de la FenitourCI (Federación Nacional de la Industria Turística de Costa de Marfil).

La idea surgió, explica el propio Martín, en la última visita de la delegación marfileña a Fitur, encabezada por Fofana y el presidente de la FenitourCI, Mamadou Diomande: «tras estar en Madrid, suelen venir a pasar unos días a mi casa y allí me lo propusieron, a mi me gustó la idea», comentó el ginecólogo. A las pocas semanas, el 6 de febrero se oficializó el nombramiento. Desde aquel momento Martín trabaja como embajador de buena voluntad del país africano en España. Lo hace sin cobrar ni un euro, «en un principio no me pedían nada, tan sólo que diese a conocer un poco Costa de Marfil», comenta.

El ginecólogo impulsa hermanamientos de Pego, El Verger y Dénia con ciudades marfileñas

Pero él se ha tomado enserio su nueva responsabilidad y desde su nombramiento no ha parado de trabajar con la intención de promover el desarrollo turístico del país, que actualmente tiene mucho por desarrollar.

Según remarca Martín, a pesar de los esfuerzos y de tener un potencial natural y cultural para el desarrollo de la industria turística, «no han logrado aún convertirse en uno de los estados africanos más visitados». De hecho, el flujo turístico nunca ha superado los 5.000 visitantes al año. Martín lo achaca al «propio desconocimiento de los marfileños de los sitios y curiosidades que pueden ofrecer las diferentes regiones, así como a los prejuicios y las cargas culturales propias del turista europeo y occidental para visitar África».

Por todo ello Martín se ha comprometido a promover el turismo del país a través de la relaciones con todo tipo de estamentos, entidades y ONGs con las que abrir canales de relación. Una de ellas es Amor en Acció pel Món, con la que ya se ha llegado a un acuerdo para que lleve a cabo diversos proyectos en el país africano. Además buscará la estrecha colaboración agencias de viajes para confeccionar paquetes de promoción. Por otra parte, el nuevo delegado quiere involucrar a la Marina Alta en el proyecto, de hecho Dénia será la base de operaciones. Su intención, comenta, es conseguir el hermanamiento entre varios municipios marfileños con algunos de la Marina Alta: «se trata de una iniciativa con la que poder crear sinergias, iniciar proyectos empresariales, en definitiva, conseguir un intercambio cultural en todos los sentidos». Martín ya ha conseguido que se hermanen El Verger con Dabou, con una población de poco más de 80.000 habitantes; y Pego con la localidad marfileña de Bonoua, que cuenta con 70.000 habitantes, a las que les une su relación con los carnavales. Éste ha sido, explica Martín, «uno de los puntos de partida para poder acercar a estos dos municipios».

Aunque el acuerdo todavía no está sellado, «es algo más complicado por tratarse de dos continentes», el proyecto avanza a pasos agigantados. De hecho, en las próximas fiestas de Moros y Cristianos que celebrará el municipio pegolino a finales de este mes, estará presente una delegación de Bonoua. El objetivo es aumentar las relaciones, «quiero que Dénia se hermane con la capital de Costa de Marfil, Yamusukro.

Otro de las propuestas que tiene en mente Martín es la aumentar la cooperación sanitaria. Según comenta, ya se ha puesto en contacto con Marina Salud y el HLA San Carlos para conseguir diferentes vías de colaboración. «Sería interesante que los profesionales intercambiasen métodos de trabajo, que pudiesen desplazarse hasta África para ayudar a mejorar el sistema sanitario, que necesita más recursos materiales y humanos».