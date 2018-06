Un concejal de Benitatxell toma las riendas de un histórico bar del municipio

Dos sitios existen en los pueblos por excelencia para debatir sobre política, el salón de plenos y la barra del bar. Algo así debió de pensar el edil no adscrito Toni Colomer en el Poble Nou de Benitatxell, quien ha decido tomar las riendas de uno de los locales históricos del municipio, el 'Macià' con más de 70 años de vida, según informó ayer el Ayuntamiento, a través de una nota de prensa.

Según explica Colomer, «desde siempre he tenido el gusanillo de tener un bar y ahora que se ha jubilado Carmen, la del Macià, he visto la oportunidad de llevar a cabo un nuevo proyecto». Asegura que en esta nueva etapa en el local, con una nueva imagen y nombre, se respetará la tradición culinaria que consiguió su antigua dueña con una cocina tradicional y productos de la tierra: «les he pedido a la gente que va a trabajar aquí que todo sea casero y que se pueda seguir disfrutar de platos como la 'cassoleta de sepia', el 'fetge amb ceba', magro con tomate, 'polp guisaet' o 'polp torrat', entre otros».