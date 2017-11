El colegio Paidos, próxima sede del programa Erasmus+ Las dos docentes que participaron en las jornadas de Florencia. / LP El centro escolar de Dénia celebrará unas jornadas para promover la tolerancia y la solidaridad con otras escuelas europeas R. D. DÉNIA. Sábado, 4 noviembre 2017, 00:57

Alumnos de Italia, Gales, Turquía, Bulgaria y España participarán el próximo mes de marzo en un encuentro de centros europeos que forman parte del programa Erasmus+ y que tendrá lugar en el colegio Paidos de Dénia. Se trata de un proyecto cuyo objetivo es conseguir que el alumnado sea más tolerante y solidario. También se promueve el interés hacia la diversidad cultural que existe en Europa por medio del conocimiento y comprensión de los derechos humanos a través de las nuevas tecnologías.

La cita coincidirá con la Semana Cultural que celebra el centro escolar dianense cada año. Desde el colegio apuntan que será «una gran oportunidad de promocionar nuestra ciudad y continuar intercambiando experiencias educativas».

No es la primera vez que Paidos participa en estas reuniones con otros centros educativos europeos. Hace tan solo unos días dos de sus profesoras asistieron al encuentro 'Under the same sky', incluido en el programa Erasmus+ y que tuvo lugar en la ciudad italiana de Florencia. Las docentes dianenses visitaron la Scuola Collodi de la ciudad italiana para presenciar un concierto de los alumnos.

En las jornadas posteriores se llevaron a cabo distintas actividades encaminadas a favorecer el intercambio de experiencias educativas. Una de las más destacadas fue la charla de Anna Sarfatti, una maestra jubilada y escritora infantil que habló sobre la importancia de la lectura para poder lidiar con el fracaso escolar y entender los derechos humanos.

También tuvieron la oportunidad de visitar el Instituto Europeo Universitario de Florencia, donde ambas profesoras conocieron los detalles de una investigación que está se desarrollando sobre testimonios de niños inmigrantes de varias nacionalidades.

Las dos docentes de Paidos también se reunieron con los coordinadores de cada centro que participa en el proyecto europeo. Allí expusieron el trabajo que han realizado hasta la fecha y se concretaron diversas iniciativas que se llevarán a cabo los próximos meses, como el intercambio de cartas de alumnos de distintos colegios o la grabación de canciones navideñas.

Otras propuestas que se llevarán a cabo son la edición de un vídeo sobre la inclusión, diferentes actividades de 'role-play' para empatizar con niños que tienen alguna dificultad o una serie de videoconferencias mediante skype con los socios para hablar con el alumnado sobre «qué significa ser europeo» y los derechos de los niños en Europa, entre otros temas. En el colegio Paidos se han convertido en expertos a la hora de organizar eventos a nivel europeo. Durante los últimos dos años, ha organizado el programa 'SmartMaths' junto a dos escuelas del Reino Unido, una de Italia y otra de Estonia. El último encuentro tuvo lugar el pasado mes de junio.

Un proyecto multidisciplinar en el que las matemáticas eran n el hilo conductor y en el que el alumno debía manejar otras disciplinas como las lenguas, la música, la plástica o la tecnología entre otras. Con esta iniciativa el centro escolar recibió el Sello de Calidad Europea (European Quality Label).