Los amantes del rock and roll tienen una cita esta noche en el Festival Pin Up que se celebrará a partir de las 21 horas en la discoteca La Hacienda de Xàbia. El evento musical contará con la presencia sobre el escenario de Hombre Lobo Internacional, The Oddballs, King Salami and the Cumberland 3 y los valencianos Los Blue Marinos. Además, para los noctámbulos que acudan a la cita estará abierto el food truck durante toda la noche y hasta las ocho de la mañana para reponer fuerzas.