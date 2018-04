El cierre de Marqués de Campo durante todo el puente y las obras colapsan el centro de Dénia La calle La Vía, ayer, repleta de vehículos procedentes del centro urbano. / R. González Los comerciantes arremeten contra el ejecutivo por no permitir circular por la principal arteria de la ciudad ayer y el sábado por la mañana R. GONZÁLEZ DÉNIA. Martes, 1 mayo 2018, 00:47

El cierre de la calle Marqués de Campo durante todo el puente y las obras de reurbanización de varias calles colindantes han provocado colapsos de tráfico en el centro de Dénia durante determinados momentos. Los conductores se han tenido que armar de paciencia para circular y más a la hora de buscar lugares donde estacionar los vehículos.

Durante la jornada de ayer algunas de las retenciones se concentraron en la calle Cándida Carbonell. Al no estar abierta la principal arteria de la ciudad, los vehículos que llegaban a ese punto desembocaban obligatoriamente a la calle La Vía, al estar todavía en obras Colón. La imposibilidad de desviarse en buena parte del trayecto, unida a la importante presencia de visitantes y coches, hizo que durante la mañana el tráfico fuera lento y que en algunos momento llegase a quedar parado, mientras La Vía no recuperaba la fluidez.

Esta misma situación se había vivido el sábado por la mañana, pero agravada por el hecho de que por la tarde se disputaba la Volta a Peu y en los viales por los que discurría estaba prohibido aparcar desde el mediodía. Y también se cortó parte de Carlos Sentí con motivo del concurso de grafitis Urbajove. De esta forma, la búsqueda de aparcamiento se convirtió en una odisea.

La calle La Vía se ha revitalizado desde su reapertura a raíz de las obras en Colón

Pero los conductores no son los únicos que se han visto afectados por el cierre de Marqués de Campo. También han sido muchos los empresarios del centro de la ciudad los molestos por los sucedido. El presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Dénia (ACE), Antonio Llopis, arremetió ayer contra el ejecutivo local por el hecho de no haber mantenido cerrada la principal arteria y no haber abierto ayer y el sábado, especialmente cuando las calles Sandunga y Colón están levantadas por las obras. Según señaló, esa postura del equipo de gobierno ha causado un «descontento general innecesario», que se habría podido evitar si hubieran dejado circular durante esos dos momentos.

«Caos»

Asimismo, en referencia a la combinación de las obras y de la prueba deportivo , Llopis recalcó que le parecía «surrealista» la insistencia de «tener cerrado todo el pueblo cuando se iba a inundar de turistas». Además, lamentó que no les hubieran informado con más antelación de esa coincidencia que se plasmó en un «caos» en determinados momentos.

Respecto a las obras de reurbanización de viales, el presidente de ACE hizo hincapié en que los empresarios y comerciantes está a favor de las actuaciones realizadas para mejorar la ciudad, pero se preguntó si era necesario que tantas obras se llevaran a cabo de forma simultánea.

En ese sentido, subrayó que en Dénia, con tanta calle levantada, parece que se encuentre inmersa en la «búsqueda del tesoro». También se cuestionó la coincidencia de todas estas actuaciones cuando se acercan las elecciones municipales, cuando «han tenido tres años por delante» para empezarlas y haberlas hecho de manera escalonada y que no afectara tanto a los negocios.

Y las obras de reurbanización se incrementarán en los próximos días ya que el miércoles está previsto que comiencen las de la calle La Mar. Los trabajos afectarán al tramo comprendido entre Cándida Carbonell y Diana. Al igual que sucede con Sandunga y Colón, la financiación corre a cargo del antiguo Plan Confianza y tiene un presupuesto de 700.000 euros. Las previsión es que la actuación concluya en un plazo aproximado de cinco meses y que convierta en peatonal parte de la calle, la que se encuentra entre Diana y Carlos Sentí.

Pero no todos los empresarios del centro están molestos por las obras. Si hay una zona que parecer haber revivido desde que empezaron los trabajos de reurbanización de Colón es la calle La Vía, que antes era peatonal y ahora está abierta mientras dura la actuación. Desde que circulan los vehículos por allí, los establecimiento de hostelería han visto incrementarse la clientela.

Y no solo eso. Además se han abierto varios establecimientos nuevos y las terrazas llenan la zona. Por ello, algunos empresarios del centro incidieron en la importancia de que no se peatonalice Marqués de Campo tras el ejemplo de La Vía.