Casi cien mascotas se quedarán sin hogar en Pego por el posible cierre de Aprop Varios de los perros que permanecen al cuidado de la protectora Aprop. / LP La protectora pide al Consistorio que les ceda un espacio porque la dueña del recinto donde se encuentran quiere rescindir el alquiler B. ORTOLÀ PEGO. Martes, 5 junio 2018, 00:31

A la asociación Aprop de Pego, encargada del cuidado de los animales sin hogar, se le acaba el tiempo. En diciembre concluye la enésima prórroga del contrato de alquiler del recinto en el que cuidan de las mascotas, medio centenar de perros y otros tantos gatos. La propietaria ha decido rescindir definitivamente el acuerdo a finales de año tras haber llevado a cabo varias renovaciones, con lo que casi un centenar de animales que conviven ahora allí quedarían en la calle.

Y es que las cosas no han cambiado desde la última vez que la asociación pidió auxilio en noviembre de 2016. El recinto destinado a albergar el ecoparque, que, debido a una normativa no puede usarse para dicha función, iba a ser el nuevo refugio. El ayuntamiento se lo había cedido, pero desde hace unos meses les informaron que no tampoco pueden utilizarlo para tal función. Necesitan una licencia que acredite que se trata de un nucleo zoológico, pero no lo van a obtener porque las instalaciones están situadas fuera de la zona urbanizable de la localidad, requisito necesario tanto para su funcionamiento como para recibir ayudas de la Generalitat.

Además, estas instalaciones tampoco cumplen con las medidas mínimas para obtener dicha licencia. Se necesitan arreglos por valor de 200.000 euros. Un dinero que Aprop no tiene y el Ayuntamiento no puede facilitarles: «se trata de una asociación altruísta con la que el consistorio colabora (con 10.000 euros anuales) al igual que hace con otras muchas en el municipio, no se puede dar más a esta en detrimento del resto», apuntan desde el ejecutivo local.

Los arreglos para el recinto que iba a ser el ecoparque ascienden a 200.000 euros

Con este panorama, desde Aprop solicitaron al ejecutivo que les ayudase a encontrar otra ubicación dónde se les pueda conceder el permiso que ahora anhelan, aunque aseguran que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso. De hecho critican que el consistorio «no recoge los animales abandonados, ni habilita unas instalaciones con licencia de núcleo zoológico para alojarlos, ni tampoco tiene personal preparado para cumplir esta tarea, tal y como dicta la Ley de Protección Animal».

Acusaciones que desde el equipo de gobierno tildan de incorrectas, «la ley obliga a contar con una protectora, un espacio habilitado con la licencia correspondiente y con personal preparado a los municipios com 25.000 o más habitantes».

Entre medias de este rifirrafe, ambas partes se reunieron, hace apenas un mes, para intentar encontrar una solución al problema. Desde la protectora solicitaron al ejecutivo que habilitase una zona verde ubicada en la parte final del polígono industrial. Y que además, trasladase este espacio verde a un punto contiguo al recinto multiusos, al inicio del mismo polígono. Pero desde el alcalde, Enrique Moll, explicó ayer que esta propuesta es inviable puesto que «la zona situada al lado del recinto multiusos es de suelo dotacional para centros educativos y «no podemos tocarla». Por tanto sólo caben dos alternativas. La primera es que la protectora consiga el dinero suficiente para alquilar y habilitar un recinto dentro de la zona urbanizable del municipio para conseguir la autorización necesaria. Mientras que la segunda opción pasa por el cierre de la asociación y volver al método que utilizaban antes de que Aprop (en su comienzo Laps) se hiciese cargo de los animales abandonados hace nueve años. En aquel entonces el consistorio tenía un acuerdo con una perrera ubicada en Alicante.

Cuando aparecía una mascota sin dueño, se avisaba a dicha empresa que se lo llevaba a sus intalaciones. Una solución, esta última, que los miembros de Aprop no quieren que se acabe dando ya que aseguran que en las perreras, pasados unos días del ingreso del animal, «si no lo reclama nadie, es sacrificado». Mientras que en las protectoras, como la pegolina, apuntan «nunca se les sacrificaría».