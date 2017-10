El chef Robuchon defiende en Teulada la cocina comarcal Joël Robuchon junto a la finalista de Masterchef, Edurne. / B. Ortolà El cocinero con 32 estrellas Michelin formará jurado con la finalista de Masterchef, Edurne Trancho en la VI Gourmet Race de Moraira B. ORTOLÀ TEULADA MORAIRA. Sábado, 7 octubre 2017, 01:33

El cocinero Joël Robuchon lo tiene claro, la Marina Alta «es una gran potencia gastronómica en la que destacan sus productos de la huerta y el mar, así como la cocina familiar».

Este maestro de los fogones, considerado como el 'Chef del siglo' al tener 32 estrellas Michelin, se confiesa un enamorado de la comarca: «es un lugar donde me siento a gusto y me encanta volver cuando vengo del mundo». Su compromiso le llevó a apadrinar la 'Gourmet Race' de Moraira que celebra hoy su sexta edición. El cocinero ha participado como jurado varias ocasiones «siempre que la agenda me lo permite», junto a otros invitados.

Este año le acompañarán, entre otros, la diseñadora Amaia Arzuaga; el cocinero con dos estrellas Michelin, Alberto Ferruz; Rafa Soler del Audrey's Restaurant en Calpe o la finalista de la última edición de Masterchef, Edurne Trancho, con quién guarda una especial relación. Ambos se conocieron en la final del conocido concurso televisivo y el carisma y la destreza en los fogones de la tolosarra prendaron al maestro francés.

En aquella final Trancho invitó a Robuchon a visitarla en Tolosa (Guipúzcoa), pero éste ya tenía pensado su próximo encuentro, las aguas de Moraira. Según explicó ayer, «cada año me preguntan a quién me gustaría invitar y esta vez lo tuve claro desde el principio».

Finalmente Robuchon y Trancho coincidieron en el Ayuntamiento teuladino, donde el ejecutivo local quiso rendirle un pequeño homenaje al laureado cocinero francés: «no gané Masterchef pero he conseguido el mejor premio», aseguró la tolosarra.

El alcalde, Carlos Linares aseguró que compromiso y la presencia del chef en el concurso gastronómico «es un honor y un orgullo para todo el municipio». El primer edil agradeció «la promoción que hace Robuchon de Teulada Moraira por todo el mundo, una tierra a la que le tiene mucho cariño».

Así lo reconoció el cocinero, quién aseguró tener «muy buenos amigos en la comarca». Algunos de ellos presentes en el acto como el cocinero Rafa Soler o el diputado de Les Corts y exalcalde de la localidad, Pepe Císcar, al quien dedicó unas palabras: «ahora no tiene tanto tiempo libre porque está en su propia cocina, la política».

Robuchon volvió a destacar el potencial gastronómico, no solo de la Marina Alta, sino de la provincia alicantina, «vino una vez un gran cocinero a mi restaurante y le extrañó que no utilizase el aceite que él comercializa, le dije que yo utilizo el mejor, que es el que hacen el municipio de Alcoy». Tras unas pequeñas palabras de Linares, el cocinero francés recibió un detalle de manos del escultor Quico Torres. Una talla en blanco que el autor explicó «representa dos cucharas, la del cocinero que elabora sus creaciones y la de comensal que es quién finalmente los degusta. Se trata de un homenaje a un artista de la cocina». Un total de 32 embarcaciones participan hoy en certamen culinario que tendrá como ingrediente estrella el pez raya.

Los concursantes tendrán que emplearse a fondo en alta mar para presentar sus platos, ya que el jurado de esta nueva edición será muy exigente. Así lo aseveró ayer la finalista de Masterchef, «voy a realizar mi función de juez como toca, sin medias tintas, si no me gusta algo, lo diré».