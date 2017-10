El chef Jordi Cruz asegura que «cada vez que Quique me diga ven, lo dejaré todo» Jordi Cruz preparó ante el publico una secuencia de platos en el escenario principal del D*na mientras Dacosta supervisaba todo desde la escalera. / Tino Calvo El D*na Festival Gastronòmic de Dénia cierra la primera edición con uno de los eventos más multitudinarios de la capital comarcal R. GONZÁLEZ DÉNIA. Martes, 3 octubre 2017, 00:38

El D*na Festival Gastronòmic de Dénia recibió múltiples alabanzas de los chefs que participaron en él durante el fin de semana. Uno de ellos fue el televisivo Jordi Cruz, quien destacó la labor del comisario del certamen, el tres estrellas Michelin Quique Dacosta y de la organización porque conseguir quedara tan bien todo no era tarea fácil y menos al ser la primera edición. Tanto lo gustó que no tuvo reparos en asegurar que «cada vez que Quique me diga ven, lo dejaré todo».

El cocinero manresano remarcó que esta propuesta aúna aspectos «muy bonitos» como la cultura, el esfuerzo por promocionar esta tierra, un entorno «maravilloso» y una gente «supercariñosa». También añadió que tenía mucho mérito hacer evento tan cercano. Y del producto estrella de la ciudad comentó que hay que «venir a Dénia, probarla acabada de coger del mar y decir ¡guau!».

Durante su 'showcooking', Jordi Cruz realizó una secuencia de media docena de platos, que partía del atún como hilo conductor de su propuesta. Además, se metió en el bolsillo al numeroso publico que se dio cita en el final del paseo de la Marineta Cassiana para verle a él y al resto de estrellas de la gastronomía.

También el chef vasco Andoni Luis Adúriz señaló que esta iniciativa es muy creativa y que tiene que trascender. Del festival remarcó que conjuga cultura, creatividad y territorio. En su opinión, el D*na era un montaje «único» y no prescinde del pueblo ni de la «excelencia». A lo que el conocido como el «chef del mar», el gaditano Ángel León, añadió que esta propuesta puesta en marcha era «una barbaridad y un ejemplo a seguir» porque no solo era buena para la capital de la Marina Alta, sino para la gastronomía del país.

Tanto Adúriz como León detallaron los platos en los que trabajan en sus respectivos restaurantes y durante sus respectivas ponencias, mientras el otro asistía como público, se dedicaron comentarios divertidos que provocaron las sonrisas entre los asistentes a sus charlas. El gaditano, famoso por incluir en sus platos el plancton, no pudo hacer ninguno de las propuestas que quería porque en el aeropuerto le perdieron la maleta y se quedó sin los ingredientes que necesitaba. No obstante, aprovechó para anunciar que en su restaurante «el año que viene habrá un plato de color púrpura» derivado de un pigmento que han extraído de la cañadilla.

«Genial»

La chef ilicitana Susi Díaz fue otra de las cocineras que hizo hincapié en que el festival era una iniciativa «genial» al permitir que el público estuviera tan cerca y fuera partícipe de lo que ocurría en los escenarios. Aspecto en el que también coincidió Joan Roca, del Celler de Can Roca, quien deseó que un evento tan participativo y festivo se diera en otros lugares.

Por el escenario principal pasaron entre el sábado y el domingo otros grandes cocineros que mostraron sus propuestas, como Begoña Rodrigo, Alberto Ferruz, Ricard Camarena, Nazario Cano, Sole Ballester, Luis Valls, Raúl Resino y Miguel Barrera, entre otros. El punto más dulce lo puso el gran maestro pastelero Paco Torreblanca, que apuesta por recuperar «nuestra identidad» en sus elaboraciones.

A ellos se les sumaron los participantes en el escenario central. Allí Pepe Piera 'El Pegolí' mostró el porqué es el que mejor prepara la gamba roja de Dénia hervida. El propio Quique Dacosta deleitó al público con su particular versión del arroz a banda. El periodista Paco Alonso y el especialistas en arroces Juan Carlos Galbis prepararon paella. Tampoco faltaron los salazones, el pulpo, las cocas y los helados artesanos.

Tuvieron también cabida los cocineros de una docena de Ciudades Creativas de la Gastronomía de la Unesco, que al igual que Dénia, acercaron a los visitantes las raíces de su cocina.

Y tras abrir apetito con las diferentes ponencias, el público pudo degustar los platos elaborados en 15 puestos de restauración y en cuatro fondo truca. Y conocieron de cerca a productores artesanos de la comarca.

El D*na se convirtió en un gancho que atrajo a miles de personas al paseo de la Marineta Cassiana, incluso desbordó las mejores previsiones de la organización. Tal fue la intensidad en determinados momentos, que se tuvo que cerrar el acceso de forma puntual en varias ocasiones. Incluso el propio Dacosta recomendó a los visitantes que pasearan y disfrutaran del litoral de Les Rotes. Hasta los puestos se comida se quedaron sin existencias durante el servicio de comidas del sábado y tuvieron que cerrar e ir a por más productos para poder continuar el resto de la jornada. Y algunos se vieron obligados a cambiar el domingo alguna de las tapas que ofrecían.

Hoy mismo está previsto que el alcalde, Vicent Grimalt; el comisario gastronómico del festival, Quique Dacosta; la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta, Cristina Sellés; y la concejal de Ciudades Creativas, Pepa Font hagan un balance. A la espera de que se hagan público los resultados de esos dos días de certamen, algunos productores que participaron se mostraron muy contentos por la gran afluencia de público. Y no solo eso, sino además por la importante cantidad de personas y restauradores de la zona que se acercaron a sus puestos a interesarse por productos y para comprar.