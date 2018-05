Cedma remarca que interesa que la nueva estación de autobuses sea «funcional»

El Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma) ofreció sus primeros comentarios sobre la nueva estación de autobuses de Dénia, ejecutada dentro del antiguo Plan Confianza y que el lunes se puso en marcha. Si bien numerosos vecinos y usuarios criticaron el hecho de que los autocares más grandes tengan que hacer la para estos primeros días en la parte exterior, la presidenta de Cedma, Sonja Dietz, recalcó que a la ciudad le interesa que esta infraestructura sea «funcional».

En ese sentido, incidió en que lo deseable sería que los vehículos grandes no tuvieran que hacer muchas maniobras para estacionar, pero que, si es necesario hacer ajustes los primeros días, «rectificar es de sabios». Dietz también recordó que en la Gala de los Premios Cedma, el pasado 1 de marzo, en su discurso ya definió la nueva terminal como «mini estación» y que diversos sectores y partidos ya advirtieron de los posibles problemas. No obstante, matizó que ahora no se trata de criticar más de la cuenta, porque eso no ayuda a la imagen de Dénia, sino de asegurarse de que sea operativa.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la marcha de los autobuses de la plaza Arxiduc Carles al nuevo emplazamiento ya que al desocupar ese espacio se puede recuperar para el uso y disfrute de la población. Además, apuntó que con el diseño de plaza que se ha proyectado será también una buena forma de dar la bienvenida a todos los turistas que visitan la capital de la Marina Alta.