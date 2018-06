Cedma recrimina a Dénia la mala labor en urbanismo, lejana al esmero en lo culinario Vista panorámica del casco urbano de Dénia desde lo alto del castillo. / Tino Calvo La patronal empresarial insta al gobierno local a impulsar la aprobación de las normas transitorias del Consell para acabar con el actual «limbo» R. GONZÁLEZ/R. D. DÉNIA. Sábado, 2 junio 2018, 00:34

La decisión del gobierno de Dénia de solicitar al Consell una nueva prórroga del documento de alcance para que no afecte a la futura aprobación del Plan General Estructural (PGE) ha generado cierto malestar en el Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma), no por la petición, sino porque deja traslucir más retrasos en la ratificación del nuevo planeamiento. Su presidenta, Sonja Dietz, recriminó la mala gestión del urbanismo que está llevando a cabo el ejecutivo local en esta materia y que mantiene a la ciudad en un «limbo» urbanístico. Lamentó que el Ayuntamiento no trabaje con el mismo esmero y obtenga tan buenos resultados como ocurre en todo lo relacionado con la gastronomía.

La máxima representante del Cedma hizo hincapié en los nefastos efectos que está teniendo la «casi nula» actividad urbanística no solo en constructores y promotores, sino también en las empresas afines. En su opinión, la situación que está atravesando la capital de la Marina Alta está conviertiendo a la ciudad en «el hazmerreír del resto». Según señaló, el sector está atravesando un momento muy complicado y la sensación que transmite el ejecutivo es de una «aparente falta de sensibilidad» hacia los afectados.

Para poner fin a esa situación, «hacen falta unas normas válidas y claras», recalcó Sonja Dietz. En su opinión, para acabar con la actual parálisis, el equipo de gobierno debería hacer «cuanto esté en su mano» para impulsar la aprobación de las Normas Urbanísticas Transitorias (NUT) de la conselleria lo antes posible, mientras llega el definitivo PGE.

Según apuntó, están preocupados por la caducidad en octubre de la suspensión de licencias y que ello pueda convertir a Dénia en una «ciudad sin ley», lo que se podría paliar si ya estuvieran las NUT vigentes, subrayó.

Respecto al Plan General Estructural, la presidenta expresó su temor de que acabe la legislatura y no se haya comenzado a aplicar el nuevo planeamiento, lo que supondría «dejar pasar, otra vez, una gran oportunidad» tras haberse descartado el trabajo que había hecho el anterior gobierno. Dietz se preguntó por qué el Ayuntamiento todavía no había contestado ninguna de las alegaciones que había recibido el documento.

La máxima representante del Cedma remarcó que aunque todavía queden tres informes sectoriales pendientes de recibir, eso no significa que no den respuesta a alguna alegación para ir adelantando trabajo, pues considera que sería extraño que todas dependiesen de los informes que faltan por llegar.