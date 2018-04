CAZA Y PESCA

El Tribunal Supremo ha condenado a la Generalitat, y por tanto a los sufridos contribuyentes, a compensar con unos once millones a una comunidad de regantes del Hondo de Elche, gestora también desde hace decenios de los 42 puestos de caza que fueron prohibidos con la declaración de parque natural en 1994 por el Gobierno Valenciano, y desde entonces, más de veinte años de pleitos y disputas hasta llegar a tan millonaria indemnización.

Legislar es fácil, prohibir también, y las estratégicas decisiones políticas con movimientos sobre un tablero institucional de remunerados cargos, nos conducen al típico si te he visto no me acuerdo, dejando una mala herencia que la pagaremos siempre los mismos.

La prohibición nunca será definitiva hasta que no se compensen previamente los derechos adquiridos, y este principio básico es aplicable al medio ambiente, al urbanismo, o a cualquier otro campo de la gestión pública.

El populismo llega aún más lejos, amenazando con prohibir incluso la caza y la pesca en España, negando el papel económico, social y ambiental de tales prácticas deportivas, vinculadas íntimamente a un medio rural que algunos desde sus plataformas urbanas aborrecen con desprecio.

Miles de cazadores se han manifestado por múltiples rincones de España, reaccionando contra una intolerancia que se visualiza especialmente con ataques de odio y agresión a través de las redes sociales, pidiendo con ello protección mediante la reforma del Código Penal. Desde hace años la pesca ha sufrido una revolución con la captura y suelta, aunque tampoco quedamos liberados ante tanta ignorancia.

La Comunitat Valenciana está en situación delicada, porque de la fallida ley de pesca redactada en la legislatura pasada aún nada se sabe de su aprobación. Quizá esté tan a la deriva como sus acotados, los cuales empiezan por no tener pescadores, y acaban por quedarse sin peces. Queda un año para resolver la situación, o para ahuyentar definitivamente a los vigilantes de los ríos valencianos.