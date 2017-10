El Canet FS supera a un desconocido Dénia Futsal Juanma Bermejillo dirigiendo a su equipo. / J. Zamora El rival castiga duramente los errores defensivos del equipo que dirige Juanma Bermejillo, que muestra una pobre imagen JAVIER ZAMORA DÉNIA. Miércoles, 4 octubre 2017, 01:03

El Canet FS castigó duramente los errores defensivos del Dénia Futsal y le derrotó por 2 a 7. El equipo dianense mostró una pobre imagen. En un deporte de conjunto es primordial jugar de forma colectiva para obtener el mejor rendimiento. Cuando cada jugador trata de forma individual alcanzar el objetivo, raramente lo consigue.

Los dianenses jugaron con un punto de intensidad más bajo que el rival. Los visitantes llegaron a Dénia con las ideas muy claras, un buen trabajo defensivo y aprovechar las ocasiones en ataque. Los errores defensivos con absurdas perdidas castigaron con dureza a los hombres de Juanma Bermejillo, que se fueron al descanso con un 0 a 3 adverso.

En la reanudación, el conjunto de la Marina Alta reaccionó muy bien y Edu Romany logró acortar las diferencias colocando el 1 a 3. Un gol que hizo renacer las esperanzas, ya que poco después, de nuevo Edu Romany, marcó el 2 a 3. Aquí estuvo el momento clave del encuentro, con un Dénia Futsal volcado pero sin concretar las ocasiones.

Cuando mejor estaba el equipo local llegaron dos goles en sendos errores defensivos que devolvieron la ventaja al Canet FS y le puso con 2 a 5. Con el marcador adverso el riesgo de poner portero-jugador provocó que llegase dos goles más para el equipo visitante que dejaron el tanteador final en 2 a 7.

Juanma Bermejillo, entrenador del Dénia Futsal, expresó con franqueza sus impresiones sobre el partido. Señaló que hubo una parte en la que «el juego fue muy anárquico. Cada uno intentó hacer la guerra por sí solo, no se vio reflejado lo que trabajamos entre semana». Según reconoció, «eso hace las cosas difíciles ante un equipo que se vino a defender, que tuvo sus oportunidades y, cuando las tuvo, definió. No tuvimos un problema de actitud. El equipo corrió, defendió; en ese sentido no puedo reprochar nada».

El técnico añadió que en la segunda parte mejoraron. «Tuvimos un parcial de dos a cero, nos pusimos a tiro y pudimos empatar el partido en alguna jugada», dijo, pero «desgraciadamente, nos pillaron al contragolpe, cuando teníamos el balón nosotros. Además, destacó que «hicimos hasta unas veinte ocasiones en el segundo tiempo. Pero nos siguen penalizando los errores que cometemos. Ellos llegaron seis veces y entraron cuatro".

A pesar de ello, Juanma Bermejillo lanzó un mensaje de ánimo al equipo y señaló que «solo nos falta creer en nosotros mismos».