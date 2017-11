Calp apuesta por un nuevo modelo de ciudad sostenible, con más oportunidades y empleo Vista de la zona de la avenida de los Ejércitos Españoles de la localidad turística de Calp. / LP El consistorio defiende la creación del zócalo comercial, la apuesta por los hoteles y el nuevo centro de excelencia empresarial en Casa Nova B.ORTOLÀ CALP. Martes, 7 noviembre 2017, 00:09

La villa de Calp apuesta por convertirse en un lugar sostenible que ofrezca oportunidades y que favorezca la creación de empleo durante los 365 días del año. Para conseguirlo, el equipo de gobierno está trabajando en el desarrollo de un nuevo modelo de ciudad que atraiga a los empresarios y fomente el empleo local.

Así lo desveló el alcalde de esta localidad, César Sánchez, durante la presentación de la segunda edición del Encuentro de Comunicación Innovadora donde resaltó la bajada registrada en la lista del paro en Calp en los últimos siete años. Así, remarcó que, concretamente, la reducción de desempleados en el mes de enero de 2011 y 2017 ha sido de un 20%; mientras que la comparativa en el mes de agosto de los mismos años, sitúa la bajada en más de 30%.

Ante estos datos, Sánchez abogó por «aprovechar el optimismo», relanzar la economía «para ir más lejos y no dejar de trabajar para ofrecer más oportunidades a los calpinos y a las nuevas generaciones». El objetivo es que no se vean abocados a tener que abandonar su ciudad en busca de nuevas oportunidades laborales. Por eso, dijo, «hay que tomar decisiones, coger el toro por los cuernos y no mirar hacia otro lado para conseguir otro modelo de ciudad».

Entre las medidas adoptadas por su ejecutivo remarcó tres: la modificación del PP4, la apuesta por los hoteles de calidad, que puedan abrir sus puertas durante todo el año (congresos, convenciones), y la puesta en marcha del Centro de Excelencia Empresarial que se habilitará en la Casa Nova.

Sobre la modificación del PP4, el ejecutivo aprobó hace apenas unos meses la liberalización de las alturas para apostar por un cambio en el modelo urbanístico. La medida fija que en zonas como la avenida de Ejércitos Españoles un tanto por cien de la edificabilidad de las parcelas sea destinado a «zócalo comercial», algo que en áreas como la avenida de Europa no se ha hecho.

En cuanto a la oferta hotelera, según explicó Sánchez, la decisión tomada por otros gobiernos de liberar las zonas de servicios y que no computasen en la edificabilidad de los hoteles, ha facilitado otro modelo que «atrae congresos y actividades de todo tipo y permite que estén abiertos todo el año. Con ello se beneficia a todos y se crea empleo».

El objetivo es intentar tener las plazas ocupadas en invierno, de hecho, no es sólo vender una habitación, sino una experiencia.

Otro de los retos para conseguir el nuevo modelo de ciudad pasa por poner en funcionamiento durante el primer trimestre de 2018, el Centro de Excelencia e Innovación turística en la Casa Nova, para formar entre otros muchos a los futuros empresarios, pymes locales y restauradores.

Campo de golf

Además de estas líneas, el nuevo proyecto de Calp se complementa con otras medidas como una mayor promoción turística de la ciudad. Un factor que el gobierno calpino sabe que es determinante para el éxito del modelo. Por ello, estos días una comitiva del ejecutivo calpino se encuentra en Londres participando en la World Travel Market, uno de los mayores eventos de comercialización de viajes del mundo.

Sánchez aprovechó la cita para revelar la intención del ejecutivo de construir en un futuro próximo su primer campo de golf. Una propuesta que según el edil calpino «permitirá a nuestra localidad seguir apostando por la excelencia». El alcalde aseguró que el ejecutivo «estudiará la manera de acoger en los próximos años un proyecto que nos permita tener un campo de golf que genere más puestos de trabajo y los mantenga todo el año en hoteles, comercios y restaurantes».