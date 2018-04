Benissa, a la espera de Mollà para aprobar las cuentas El alcalde de Benissa, Abel Cardona, junto al concejal no adscrito, Isidor Mollà. / Tino Calvo El voto del concejal del grupo no adscrito será decisivo para que el gobierno pueda sacar adelante los presupuestos de 2018 B. ORTOLÀ BENISSA. Jueves, 26 abril 2018, 00:22

La localidad de Benissa tendrá presupuestos este año si el concejal de grupo de los no adscritos, Isidor Mollà quiere. El equipo de gobierno del tripartito (Reiniciem, PSPV y Compromís) necesita su voto en el pleno de hoy para desbloquear las cuentas, prorrogadas desde 2016. Con el voto en contra del Partido Popular, confirmado ayer por su portavoz, Arturo Poquet, la clave estará en la decisión que tome el exalcalde. Ayer mismo confirmó que la decisión la tomaría con sus compañeros de partido a última hora de la tarde.

Una resolución que siembras las dudas del ejecutivo por el distanciamiento entre ambas partes, agravado cada vez más desde que se produjo el cambio de gobierno, en el que el voto de Mollà fue crucial para que se produjese.

La relación entre Mollà con el tripartito, encabezado por Aber Cardona es fría. Ambos saben que el voto del primero determina el devenir de la mayoría de proyectos que se presentan en el pleno. Y el concejal del grupo no adscrito lo ha dejado claro en diferentes ocasiones. Una de ellas cuando se erigió como negociador durante el proceso de alquiler del convento de la Purísima Concepción. Aunque desde el equipo de gobierno aseguraron que «no tenía ninguna autorización para hacerlo».

El ejecutivo local ha tenido que trabajar con las cuentas prorrogadas de 2016

Otra de la situaciones que ha tensado la relación, la más reciente, fue el en el debate entre gobierno y oposición en relación a los puestos de trabajo del Consistorio (RPT y VPT).

Los populares se mostraron en contra al no incluirse inicialmente a los 90 trabajadores de Benissa Impuls en la propuesta de actualización de las condiciones laborales de la plantilla del Ayuntamiento. Mollà fue, finalmente quién decantó la balanza en favor de los populares al rechazar la propuesta del ejecutivo local.

Ahora desde el ejecutivo esperan que el edil no adscrito les respalde. Aunque se muestran recelosos, «su posición es desconcertante», remarcaron. Según el concejal de Hacienda, Fernando López, «Mollà no ha venido a la mayoría de las reuniones que se han realizado desde el pasado mes de diciembre para trabajar en las cuentas municipales y cuando ha estado en ellas, no ha aportado muy pocas iniciativas».

Veinte propuestas

Por su parte, desde el Partido Popular ya confirmaron ayer que votarán en contra de los prespuestos presentados por el equipo de gobierno. Según explicó Poquet, «a pesar de que ha habido más predisposición desde el ejecutivo para solicitar colaboración a la oposición, no tenemos garantías suficientes de que las cerca de veinte propuestas que les presentamos, tengan cabida en su proyecto». Iniciativas entre las que destacan, entre otras, la apertura de un retén de policía y un consultorio médico en la zona costera de la localidad; o también las mejoras en la pista de atletismo.

Precisamente esta última, es una de las actuaciones contempladas en los presupuestos. Según el ejecutivo formará parte de las inversiones en pueblo en las que el Ayuntamiento invertirá más del 61% de las cuentas de 2018. Es más, aseguran que de las veinte propuestas presentadas por los populares, «hemos incluido dieciseis en los presupuestos».

También destacan la iluminación en la zona costera, mejoras en la pista de atletismo o la creación de un museo en la Sala del Consell. Además se incluye las partidas necesarias para la correcta regulación de la plantilla del Consistorio, «que han quedado obsoleta con el paso de los años».