Los bares de Pego, en busca de la mejor tapa Decenas de vecinos durante la última edición de la Fira de la Tapa celebrada el pasado año. Bernat Ortolà Cinco restauradores competirán por conseguir los premios a la mejor propuesta y a la más innovadora BERNAT ORTOLÀ Sábado, 12 mayo 2018, 00:55

Apenas han pasado unas semanas de las VII Jornadas del Arroz y en Pego ya vuelven a tener una nueva cita con la gastronomía. El próximo fin de semana, del 18 al 20 de mayo, celebrarán la V edición de Fira de la Tapa, en la que restaurantes del municipio sacan a la calle sus mejores creaciones culinarias.

&lsquoTapego&rsquo es para los restauradores locales una ocasión para innovar, conseguir nuevos bocados que atrapen a sus vecinos, una buena prueba de fuego para ampliar su oferta. Y es que muchos de los bares y restaurantes que han participado en alguno de los anteriores certámenes, han terminado añadiendo sus nuevas tapas como nuevas especialidades en su carta: «a la gente les gustaron, es una forma de promocionarse, una oportunidad para mejorar que no puede desaprovecharse», apuntan.

A diferencia de otros años, en esta quinta edición tan solo participan cinco restaurantes: El Moss de Pego, Zorrilla, Llit i Taula, Seven Pizza y Vent de Llevant y Gallego; el año pasado lo hicieron ocho. A pesar de este descenso de participación, los restauradores le restan importancia: «algunos no han podido participar por cuestiones personales, aunque seamos menos, este año intentaremos hacerlo como en otras ediciones». Lo que no cambia es la metodología. Cada bar tendrá su propio stand en el que ofrecerá tres tapas diferentes, cada una a 1,50 euros, mientras que el precio de la bebida (cerveza o vino) será de un euro. Los restauradores han decidido incluir recetas aptas para los celíacos. Asímismo, remarcan «se puede variar algún ingrediente para que sea sin gluten».

Cada participante presentará una de sus tres propuestas al concurso. El jurado, formado por profesionales del sector de la restauración será quién conceda, el viernes por la tarde, los dos premios: el de la tapa con mejor sabor y presentación y un segundo a la tapa más innovadora.

Además de la gastronomía, las jornadas estarán amenizadas por otras actividades, como una clase de baile de Eva Morera o la música de la Xaranga Garanxa de Pego. Mientras que los más pequeños también podrán disfrutar con un taller de manualidades.