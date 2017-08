El Ayuntamiento de Dénia urge el desalojo de un edificio de diez viviendas Los vecinos del edificio que ha recibido el aviso de desalojo, ayer por la tarde en una reunión. / a. cobos Hace dos meses se notificó a los propietarios que se debían realizar obras como apuntalar los bajos del bloque para reforzar la finca A. COBOS DÉNIA. Sábado, 26 agosto 2017, 02:13

Los vecinos del primer portal del Grupo de Viviendas Antonio Catalá recibieron ayer un aviso de desalojo por parte del Ayuntamiento de Dénia. El alcalde, Vicent Grimalt, informó personalmente a dos de los residentes de este edificio de que disponían del fin de semana para buscar una vivienda alternativa antes de que se produzca un desalojo forzoso del edificio, que está planeado para la semana que viene, según informó la concejal de Urbanismo, Maria Josep Ripoll.

Esta situación se produce después de que hace dos meses llegara una notificación municipal a los propietarios de los pisos en la que se informaba de que el edificio estaba en malas condiciones y que se debían realizar obras en él, como el apuntalamiento de los bajos, ya que había «cierto riesgo de derrumbamiento».

Tanto los vecinos como el alcalde y la responsable de Urbanismo coincidieron en que en ese momento ya se notificó a los vecinos la situación y se llevó a cabo una reunión entre algunos de los residentes y representantes del consistorio. Sin embargo, mientras que los vecinos entendieron que el Ayuntamiento «iba a hacerse cargo de las obras y después iba a pedir a los vecinos que pagaran su coste», Grimalt y Ripoll sostuvieron que en todo momento se informó a los asistentes de que eran los propietarios los que debían realizar las obras de reparación. El alcalde apuntó que «el consistorio no puede intervenir en una vivienda privada» y Ripoll explicó que «el ayuntamiento no tiene recursos para arreglar todos los edificios de la ciudad» y que «los vecinos tenían constancia de que debían llevar a cabo las obras de reparación y apuntalamiento».

La edil de Urbanismo explicó que se trata de una situación que «viene de lejos» y que se ha dado tiempo a los vecinos para buscar soluciones. Ambos representantes municipales explicaron que el informe de hace dos meses, realizado por los técnicos de urbanismo, ya mostraba una situación deficitaria del edificio, pero que en los últimos días se había realizado otra revisión que avalaba que el edificio se hallaba «en muy malas condiciones» y que era necesario el desalojo.

Según los residentes, a lo largo de la semana agentes de policía ya se habían acercado a la finca y habían informado a los que allí se encontraban de que pronto se produciría un desalojo. Sin embargo, los vecinos afirmaron que no les dijeron que hubiera un plazo marcado para ello o que fuera inminente.

Fue ayer viernes cuando Grimalt avisó a los vecinos de que disponían de varios días para la búsqueda de un lugar alternativo donde vivir, y les explicó que a principios de la semana que viene se procedería el desalojo formal. Con esto, el primer edil daba unos pocos días de margen a los afectados para que buscaran un lugar donde hospedarse. Por su parte, la concejal de Urbanismo explicó que el ayuntamiento debía principalmente «velar por la seguridad de las personas».

Los vecinos se mostraron sorprendidos ante la inminencia de la medida y que únicamente su portal fuera el afectado, ya que este está conectado con otros tres. A pesar de que sabían que había problemas en la finca, aseguraron que desconocían que se fuera a proceder al desalojo, y mucho menos de forma tan inmediata. Algunos de ellos afirmaron que no iban a abandonar sus casas. «Tenemos hijos y no sabemos dónde ir ni tenemos familia aquí», explicó una vecina. Además, mostraron su malestar al tener que buscar una vivienda alternativa y que el consistorio les dijera que «eso no era su competencia».