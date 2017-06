Artículo de opinión de Gema Estrela

Cuál es mi sorpresa al ver el “circo mediático” que se está generando durante estas últimas semanas… o meses. Parece que hay cierto nerviosismo ante la decisión que una mujer pueda volver, (si los aficionados me dan su apoyo), a liderar un club deportivo.

Espero que este escrito zanje todas las dudas existenciales sobre mi opinión acerca del futbol sala y lo que representa, y que de esta forma, algunos dejen de alimentar falsedades.

En primer lugar, y en contestación al comunicado de los jugadores y cuerpo técnico del futbol sala, diré que, desde el respeto a su decisión de posicionarse y sin ánimo de confrontarnos, ya que con muchos de ellos me une una amistad personal, quiero señalar que, desde mi candidatura simplemente queremos lo mejor para el deporte dianense, y principalmente para el Club Deportivo Denia, el cual está unificado en un solo CIF entre las categorías de futbol (incluyendo primer equipo y categorías juveniles) y futbol sala.

Entendiendo este concepto se comprende que, desde mi candidatura, en caso de victoria, asumiremos la responsabilidad con la cual habremos sido elegidos.

Deduzco la preocupación y nerviosismo por esta situación, pero quiero dar tranquilidad y continuidad a este proyecto, siempre y cuando así lo quieran los interesados, ya que es un gran proyecto deportivo y que pone a nuestra ciudad en los mejores pabellones de España.

Admiro la preocupación y entrega de Pedro Tent y Javier Ferreres en el proyecto de futbol sala durante estos últimos años, aunque se entenderá que, en caso de posible victoria de mi candidatura, se asumirá esta sección por parte de la directiva del CDDenia, a no ser que deseen continuar trabajando esta sección independientemente, y por consiguiente, desvincularse del futbol 11, el cual estaríamos dispuestos a negociar, por el bien del deporte y de los aficionados dianenses, si así se nos requiere.

En apoyo a mi decisión de nombrar a Arsenio Palenzuela, posible responsable de esta área deportiva, creo que es una falta de respeto subestimar el potenciar de una persona que vive por y para el futbol sala. Con ello, recordaré que los actuales responsables no disponen de experiencia profesional en el área y nadie ha puesto en duda su valía, seriedad y buen hacer, por lo que no entiendo este ataque sin haber trabajado ni un solo minuto con él.

Referente a la felicitación por la gran temporada realizada, nombrada en el comunicado, diré que, aunque no lo haya expresado públicamente, si que les he dado la enhorabuena a los responsables de la misma en numerosas ocasiones por los excepcionales partidos realizados, aún sin acritud por los numerosos desplantes recibidos, entre el que me siento enormemente dolida, por haberme enterado por la prensa, como fue la presentación del futsal.

Mi única intención es y será la integración entre todas las partes, aunque a veces haya gente que no quiera este fin y busca acaloradamente el conflicto y la crítica sin argumento.

Espero no haber ofendido a ningún jugador ni aficionado al futbol sala, pero creo que antes que candidata soy ciudadana y aficionada del Club Deportivo Denia y me veía obligada a dar respuesta a este ataque directo sobre mi persona, siendo licito y democrático mi presentación a la reelección, que parece crea cierta incomodidad a algunas personas.

Por último diré, y me reitero en ello, que NADIE ES IMPRESCINDIBLE. Presidentes, delegados, directivos y demás responsables pasaran año tras año por las filas del club, con mayor o menor acierto en sus decisiones, pero lo que siempre debe prevalecer es la entidad y los valores que representa. Por todo ello solo me queda decir que, ahora y siempre, Amunt Denia!