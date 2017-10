Dos años y meses después... de aquel Pacte del Castell

Y vaya que si trabajan. Desde la aprobación de un Plan General Estructural cuya exposición pública terminará el 28 de diciembre de 2017 (día de los santos inocentes), hasta anunciar una bajada del tipo impositivo del IBI para el próximo año para “amortiguar el impacto que ha tenido en los recibos la reciente actualización de los valores catastrales realizada por el Ministerio de Hacienda”. Aquí se les ha olvidado añadir, que esa actualización la pidió el propio equipo de gobierno y fue aceptada por la Dirección General de Catastro. MECCCC!!! ¿Pensaban que no nos íbamos a enterar de esta petición?

Y es que la cosa va de plenos esta semana. Empezamos con la aprobación de la información pública del Plan General Estructural. Y empezamos mal. Ya en comisión informativa nos dice la concejala, Maria Josep Ripoll, que si fuera del plazo de exposición pública se presenta alguna alegación que tenga “trellat” el equipo de gobierno la tendrá en cuenta… Tal cual. Y es por ello que no llegamos a entender la negativa a la propuesta del grupo político Ciudadanos, de ampliar el período de exposición pública a 90 días. Si ellos mismos, en palabras de la propia concejala de Territorio están pensando en aceptar alegaciones fuera del plazo de exposición pública, ¿no sería más realista el ampliar el plazo de 45 a 90 días para que los ciudadanos tuvieran tiempo de ver y estudiar los más de 4.000 folios que tiene el Plan General Estructural?

Un Plan General Estructural en el que no aparece por ningún sitio quien es el redactor del mismo, en el que ni tan si quiera han tenido en cuenta las aportaciones de los grupos políticos que estamos en la oposición y ni mucho menos han aprovechado el trabajo realizado en la anterior legislatura. Trabajo que dicho sea de paso, se realizó contando con todos los ciudadanos y entidades de la sociedad dianense. Ahí está la hemeroteca.

Lo dicho, el 28 de diciembre, acaba su exposición pública.

Continuamos por la modificación de las ordenanzas fiscales y más en concreto, por la bajada del tipo impositivo del IBI… No les queda más remedio que utilizar esta fórmula para aplacar las críticas de los ciudadanos que han visto como este año están pagando más. Pero lo peor de todo es que intentan explicar diciendo aquello de “la culpa es del PP” y tiran la culpa al Ministerio de Hacienda porque según ellos es quien ha realizado la actualización de los valores catastrales. Pues sepan ustedes que les están mintiendo. Que no están contando la verdad. Que les están ocultando que el Ministerio aplica esa actualización PREVIA PETICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA. Si señores, lo pidieron el año pasado ( y ahí tenemos los recibos del IBI actual) y por lo que hemos sabido, lo han vuelto a solicitar este año para aplicar el coeficiente de la discordia para el próximo año. ¿Bajar el IBI un 5% su tipo impositivo y dejarlo en 0,95% es la solución? Pues ya les decimos que no. Que no va a ser suficiente. Y si no nos creen, esperen a tener en sus manos el próximo recibo del IBI al año que viene y nos lo cuentan. A no ser que estas líneas consigan hacer recapacitar al tripartito en el ayuntamiento y esa bajada, sea mucho más amplia o que renuncien al famoso coeficiente de marras.

Y si, han leído bien: tripartito. Porque ya es una costumbre ver como los concejales expulsados en su día de Camviem entre Tots, cada vez que PSPV-PSOE y Compromis presentan alguna cuestión en el pleno municipal, les bailan la macarena, el Coyote Dax y hasta el Gangnam Style para aprobarles absolutamente todo y sin pararse a pensar si realmente es bueno para la ciudadanía.

En fin, la semana que viene más.